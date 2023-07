Incertidumbre, limbo o lío político es lo que destaca la prensa internacional de las elecciones españolas

El interés de la prensa extranjera en los resultados de las elecciones de España ha ido en aumento durante la campaña electoral y este lunes, en la resaca de los resultados que salen de las urnas, muchas de las cabeceras más relevantes de la prensa internacional. En la mayoría de ellas destacan términos como "limbo", "punto muerto" o "lío político" para describir la igualada cuenta de escaños entre el bloque de la derecha y el de la izquierda.

El 'Financial Times' titula "España sumida en la incertidumbre política tras el estancamiento electoral". En su análisis del resultado hace hincapié en que ninguno de los bloques ha logrado "asegurar un camino claro para formar gobierno" y destaca el papel que tendrá en las negociaciones Junts per Cataluña, al que definen como "partido separatista de línea dura". En un artículo de apoyo titulan "Los errores conservadores ayudaron a Pedro Sánchez a frenar la marcha de Vox en España" y amplía con un subtítulo donde leemos que "Las políticas extremas en las coaliciones locales disuadieron a los votantes de respaldar al grupo de extrema derecha en el escenario nacional".

En Francia, donde el arco parlamentario mantiene un cordón sanitario a la ultraderecha de Le Pen, 'Le Monde' destaca en su portada que "España necesita una mayoría tras las elecciones legislativas" y ponen el foco en la pérdida de escaños de VOX: "Vox, con el 12,5% de los votos (−3 puntos) y 33 diputados, pierde 19 escaños en el Parlamento. Sin duda, el partido de ultraderecha ha sufrido tanto por el 'voto útil', que se centró en el PP, como por los gestos estériles y preocupantes de sus representantes locales, especialmente en cuanto a la censura de películas y obras de teatro, o incluso su negativa a participar en los minutos de silencio por las víctimas de la violencia machista".

El auge de la ultraderecha en Europa con exponentes como los de la Hungría de Viktor Orbán o la Italia de Meloni, ha hecho que la prensa europea fije su foco en la evolución de VOX. El 'Süddeutsche Zeitung' alemán titula "Los españoles refuerzan el centro" y destaca que "probablemente se haya evitado el giro a la derecha, pero tanto el socialista Sánchez como el conservador Feijóo se ven a sí mismos como vencedores. Ahora hay una amenaza de ingobernabilidad - y nuevos conflictos en Cataluña". Sin embargo, Der Spiegel va más allá y titula: "Último disparo de advertencia para Europa", y amplía el análisis asegurando que "la campaña electoral española ha demostrado lo que también está en juego en el resto del continente: los conservadores se están acercando a los extremistas de derecha, poniendo así en peligro la democracia liberal".

La 'BBC' resume en el titular "Los conservadores de España se pierden la victoria total mientras la izquierda celebra". En su crónica, recoge los cánticos de "No pasarán" entre los seguidores del PSOE y de "que te vote Txapote" entre los del PP. Dedica un párrafo a VOX donde dice que "sigue siendo el tercer partido más grande, con el apoyo de tres millones de los 37 millones de votantes de España".

Al otro lado del charco, el 'New York Times' titula: "Elecciones no concluyentes empujan a España a un lío político". Añade que "si bien los conservadores salieron ganando, los aliados con los que podrían haberse asociado para formar un gobierno en el partido de extrema derecha VOX vieron cómo su apoyo se desmoronaba, ya que los españoles rechazaron a los partidos extremistas". Por su parte, La Nación argentina destaca el bloqueo: "Sorpresa. Ganó el PP, pero no alcanza la mayoría: España queda entre el bloqueo y otro gobierno socialista".