Dudas 23J: ¿Qué pasa si todavía no has pagado el viaje o si la reserva no está a tu nombre?

A menos de dos meses para las elecciones generales del 23J muchos siguen teniendo dudas sobre si las vacaciones servirán de excusa. La Junta Electoral Central (JEC), en principio, ha dicho que quienes tengan un viaje reservado antes del 29 de mayo, lo podrán usar para intentar librarse de una mesa electoral.

"Si la jornada electoral coincide con un desplazamiento o estancia de carácter vacacional, que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante, puede ser considerado como una excusa por las Juntas Electorales Zonales", ha especificado el organismo.

Las dudas del 23J

Lo cierto es que esta es la preocupación de millones de españoles. Rocío, por ejemplo, lo tiene todo cerrado y pagado desde hace meses. "Ahora a estas alturas no puedo rescindir ese contrato, si lo rompo pierdo la reserva y todo", explica.

Sin embargo, ella podría librarse de estar en un colegio electoral si lo acredita. "Hay que presentar esa excusa y que la Junta la dé por válida", indica Julio Martínez Zahonero, juez de la Junta Electoral de Gijón.

Aún así, hay muchas dudas: ¿Qué pasa si aún no he pagado el viaje, o si la reserva no está a mi nombre?

De momento no está muy claro qué documentos habría que mostrar ante la JEC, pero los expertos detallan que lo importante es presentar todos los que tenemos: el alquiler del coche, la reserva de la habitación o el billete de avión.

También se tendrá en cuenta el perjuicio económico que pueda ocasionarnos asistir a una mesa. Aunque esto "es un criterio interpretativo", tal y como puntualizan los jueces, que además remarcan que "lo prioritario para las Juntas Electorales es la conformación de las mesas".

Por esta razón se ha ampliado el plazo y ahora los ayuntamientos tendrán dos días más para poder organizar las mesas electorales. Podrán realizar los sorteos entre el 22 y el 28 de junio, siempre que cuenten con el censo electoral definitivo y den publicidad a la fecha de realización del sorteo, precisa la JEC.

¿Cuándo se notifica la designación?

La Ley Electoral marca que la designación como presidente y vocal de las mesas electorales debe ser notificada a los interesados en el plazo de tres días desde la realización de los sorteos, y estos dispondrán de un plazo de siete días desde la recepción de la notificación para alegar ante la Junta Electoral de Zona que le corresponda "causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo".