Cuca Gamarra se enzarza con Patxi López por el pago de peajes: "¿Tiene el PSOE alguna sorpresa más escondida?"

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, reconocía que, a partir de 2024, se tendrá que pagar peajes en las carreteras. "Por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, porque nos lo exige Bruselas. Y este sí que ha sido un gran tema por acuerdo, un gran pacto entre los dos partidos", así lo afirmaba Navarro, en una entrevista en 'TV3' este jueves.

Sin embargo, tan solo días antes, el presidente del Gobierno de España, lo negaba. El 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en Atresmedia dejaba un ligero apunte sobre los peajes en carreteras que no pasó desapercibido. El líder del Partido Popular (PP) preguntaba a Sánchez por la medida y el socialista lo negó.

"¿Usted va a cobrar en todas las autovías de España?", resaltaba Feijóo mostrando un mapa de la red de carreteras. "Qué dice. No Feijóo. (...) Es mentira", decía tajante Pedro Sánchez.

El director de la DGT se vio obligado a rectificar sus palabras: "Ha sido un error hacer unas reflexiones personales sobre una cuestión de la que no dispongo de toda la información. Lamento si ha podido ocasionar algún tipo de confusión sobre un tema en el que el Gobierno se ha manifestado de forma reiterada, contundente y que no está sobre la mesa de ninguna forma".

"Quiero desmentir categóricamente que el gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras", manifestaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Cuca Gamarra se enzarza con Patxi López por los peajes

El tema de los peajes en carreteras no quedó ahí. Los portavoces del Partido Popular y Partido Socialista se enzarzaron durante el debate en RTVE por esta cuestión.

"El pasado lunes -decía refiriéndose al debate electoral- desvelábamos el acuerdo, el compromiso que han asumido con Europa, de que todas las autovías haya que pagarlas a partir del 2024", lanzaba Cuca Gamarra. "Hoy el Director General de Tráfico lo ha confesado, ¿tienen alguna sorpresa más escondida, nos lo puede confesar o eso lo sabremos el 24 de julio?".

El portavoz socialista, Patxi López, asegura que eso no será así. "El propio director de la DGT ha salido para decir que lamentaba haber hablado de algo que no tenía ni idea, que es falso (...) desde enero hay un documento que dice que eso no se iba a hacer".

¿Qué dice el Plan de Recuperación?

La propuesta de establecer peajes supondría para el Gobierno una forma de financiar el coste de mantenimiento de las carreteras.

El documento oficial de 'Estrategia de movilidad sostenible y la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte. 2021' señalaba la creación de "un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad".

También lo recoge el 'Componente 28' del 'Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia': "Reformas en materia de movilidad sostenible que se enuncian a continuación: crear un pago por uso de la red viaria de carreteras".

"Esta Ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario usuario pagador y también del principio de quien contamina paga"

Sin embargo, en la Adenda. Segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en una búsqueda rápida sobre los peajes en carreteras, no se recoge el pago, aunque sí se incentiva y se apuesta por la movilidad sostenible.

¿Peajes a cambio de fondos europeos? El Gobierno se compromete

El Gobierno iniciaba -en 2022- los trámites para estudiar las posibilidades encaminadas a crear un sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos, recoge 'Europa Press'.

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes encargaba a una consultora pública la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras, según publicaba el portal de contrataciones del Gobierno y recoge la agencia de noticias citada.

Los documentos apuntan al año 2024 a partir del cual podrían implantarse los peajes.