Calviño arremete contra la política económica de Feijóo: "Es la nada"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha preguntado en rueda de prensa al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que concrete el "qué" y el "quién" de su política económica, ya que asegura que ahora es "la nada".

"Cuanto antes deberíamos tener ese debate específico de política económica con la persona que vaya a coordinar ese programa electoral" en el PP en el ámbito económico, dijo, convencida de que los ciudadanos conocen cuál es la política económica del Gobierno liderado por Pedro Sánchez y "enfrente no sabemos ni qué, ni quién ni para qué".

La ministra de trabajo no está afiliada al PSOE no va en las listas para las elecciones generales del 23 de julio, sin embargo, ha ofrecido una rueda de prensa en Ferraz tras participar en una reunión del grupo de coordinadores del programa electoral del partido para estos comicios, que sigue en proceso de elaboración.

De este grupo también forman parte el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Idoia Mendía; y la europarlamentaria Lina Gálve.

La vicepresidenta ha dicho que en la reunión de este lunes han identificado las "líneas directrices y prioridades" para los primeros días de Gobierno, con el objetivo de "consolidar los avances en materia económica y social".

Calviño ha emplazado este lunes al Partido Popular a identificar a un interlocutor y celebrar un debate económico para confrontar sus propuestas con las del PSOE. No obstante, dio por hecho que no se celebrará porque "es evidente" que el principal partido de la oposición no quiere hablar de economía ahora que "va muy bien".

Por otro lado, preguntada sobre el hecho de que no milite en el PSOE ni vaya en las listas como independiente, ha respondido que es algo que no tiene "nada que ver" con su "compromiso" con el Gobierno de Sánchez y su proyecto, y se ha mostrado "encantada de colaborar y seguir adelante al lado del presidente".

"Es una persona tremendamente respetuosa, hemos trabajado muy juntos durante estos cinco años, nos conocemos los dos bien. El presidente está muy alejado de esa imagen que algunos quieren construir en el ámbito público. Tenemos un alineamiento total desde el punto de vista político y económico en nuestro país, eso hace que estemos los dos muy cómodos trabajando juntos ahora y en el futuro", ha añadido.