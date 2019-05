Puigdemont confirma que participará en el debate: "Si Junqueras está, yo también estaré. No nos dividirán"

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrado que el candidato de ERC, el exvicepresidente Oriol Junqueras, pueda estar en el debate electoral del martes en TV3, y ha añadido que él también estará.

"Si él está, yo también estaré allí. Y me emociona mucho estar allí con él. No nos dividirán", ha dicho este lunes en un tuit tras la decisión de la Junta Electoral. Ha añadido que él no hubiera participado en el debate si Junqueras no obtenía permiso para participar: "No sería justo, no queremos una ventaja fruto de la represión", y ambos estarán telemáticamente.

Ciudadanos ya han anunciado que lo denunciaran ante la Junta Electoral Central.