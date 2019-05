Las elecciones europeas dejarán el parlamento más fragmentado de la historia

Cuando este domingo por la noche concluyan las multitudinarias elecciones europeas, de cuatro días en 28 países, se conocerán los primeros datos sobre la composición del Parlamento Europeo para los próximos cinco años y qué coaliciones pueden formarse para ocupar los altos cargos en la UE.

Según las encuestas, ganan fuerza los partidos antieuropeístas y de extrema derecha, y ese es el principal temor en Bruselas. Las fuerzas euroescépticas podrían llegar incluso al 30% de los votos aunque habrá que ver si luego son capaces de organizarse para tener realmente capacidad de bloqueo.

La otra clave de estas elecciones es que, por primera vez en la historia, los dos grupos mayoritarios, populares y socialistas, no superarán el 50% de los votos.

El primer resultado oficial de la composición del Parlamento no se conocerá hasta las 23.15 horas (21.15 GMT) y ningún país puede publicar resultados oficiales antes de las 23.00 horas, ya que Italia cierra las urnas a esa hora. Este primer dibujo de cómo se repartirá la futura Eurocámara incluirá resultados provisionales oficiales de 18 Estados miembros, entre ellos España, estimaciones de ocho y las intenciones de voto de dos, y se irá actualizando según los países comiencen a enviar información más definitiva durante la madrugada del lunes 27.

En cualquier caso, la "tarta" del hemiciclo tendrá una importante porción sin asignar a ningún grupo, correspondiente a aquellos partidos nacionales que no estaban en la actual Eurocámara o que no han informado de a qué grupos se unirán para la próxima legislatura. Es el caso del partido español de ultraderecha Vox, que ha anunciado que no decidirá a qué grupo se une hasta después de las elecciones.

Las negociaciones para formar grupos, que reúnen a eurodiputados de diferentes países con afinidades similares, pueden comenzar el mismo día 27 y estos deben estar formados para el 24 de junio, una semana antes de la primera sesión plenaria. Para formar un grupo deben reunirse al menos 25 eurodiputados de un cuarto de los Estados miembros; es decir, un mínimo de siete.