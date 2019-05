Carmena no se iría con Errejón aunque éste montase un nuevo partido y no cree haber sido "ingrata" con Podemos

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Manuela Carmena, ha insistido en afear la actitud de mujeres de Cs "al apoyar la alternativa de Vox" en Andalucía y sólo "para obtener poder político", unas declaraciones que se producen después de que el sábado afirmara que las mujeres de Cs no pueden ser feministas si han apoyado el respaldo de su partido a Vox en Andalucía.

"Las mujeres de Cs que apoyan la alternativa de Vox, como en Andalucía, están yendo contra el movimiento feminista porque no se puede cuestionar la violencia de género como hacen en Vox. Eso (que hace el partido liderado por Santiago Abascal) es un enorme error y una enorme irresponsabilidad" ante las decenas de mujeres asesinadas, ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.

Carmena ha puntualizado además que en Vox se niegan a hablar de violencia de género --la ejercida contra las mujeres únicamente por el hecho de serlo-- y sólo lo hacen de violencia doméstica. Ella se siente "paralizada" tras cada gesto de apoyo que hace el Ayuntamiento después de que se produzca un asesinato machista.

"Me siento paralizada. ¿Cómo es posible que haya tantos hombres que matan a mujeres? Imagina que alguien matara a periodistas, escritores o albañiles. ¡Qué horror! Pero parece que con las mujeres estamos anestesiados", ha lamentado.

La candidata ha destacado que el feminismo es "un movimiento imparable", el único "con una incidencia enorme, que ha cambiado el mundo y que jamás ha sido violento, jamás ha derramado una gota de sangre". Es por eso que destaca la importancia de mostrar, "con respeto, que Vox se equivoca, que puede hacer más vulnerable al movimiento feminista".

La también alcaldesa ha explicado que no conoce mucho al candidato de Vox al Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, pero cree que "desconoce la gestión municipal" porque hace "una caricatura de la realidad", se queda en "un eslogan".

"No quiero entrar en reproches pero quienes me conocen saben que no soy ingrata. Cuando la agrupación de electores que es Ahora Madrid me insistió en liderarla dije desde el primer día que me sentía independiente y lo he demostrado estos cuatro años, en los que no he tenido vinculación con ningún partido", ha declarado.