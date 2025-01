Roberto Brasero: "Nos despedimos de las heladas hasta el domingo"

Llega otro frente

Este martes tiene sensación de lunes para los que nos incorporamos hoy al trabajo y la rutina. Pero sobre todo tiene un aspecto invernal: las heladas de primera hora han dado paso a una tarde nubosa en la mitad occidental de la península, con algunas lluvias ya y fuerte viento en le noroeste. Pero será mañana miércoles cuando avancen las lluvias por más zonas: llega otro frente.

Lluvias, vientos fuertes...

En Galicia las lluvias pueden ser fuertes e incluso con tormentas y también se prevén persistentes -y por lo tanto abundantes- en el oeste del sistema central. Más débiles pero también se esperan lluvias en el resto de Castilla y León y de Extremadura. Mejor salir con el paraguas también en Madrid, el oeste de Andalucía y de Castilla La Mancha y en las comunidades del Cantábrico donde además habrá que sujetarlo con fuerza: las lluvias aquí no serán muy fuertes pero el viento sí. Hoy tendremos fuertes rachas de viento en Galicia, la cordillera Cantábrica y las montañas del este. Un viento de componente sur o suroeste que hará subir las temperaturas.

... Y menos frío

El día puede estar desapacible por ese viento y las lluvias pero no será un día más frío. Al contrario, este miércoles suben las temperaturas aunque eso se notará sobre todo a primera hora y en las heladas, que hoy martes han vuelto a estar presentes en muchas zonas del interior peninsular y que para este miércoles prácticamente desparecen del mapa: tan solo en algunos puntos aislados de las dos mesetas o en zonas altas de las montañas, sobre todo en los pirineos, donde además podemos tener nevadas a una cota entre 1600 y 2000 metros. No se descartan en el resto de montañas del norte y también a esa cota. Tiempo estable en Canarias, donde no afecta el frente, con predominio de cielos poco nubosos o despejados.

Más de 20º en el este

Y aparte de esa subida de las mínimas - las temperaturas de primera hora- también esperamos un ascenso de las máximas -las temperaturas que se registran por la tarde- y eso donde más se va a notar es en el este de la península con 20º previstos para Castellón, Valencia o Murcia, y los alcanzaremos también en Málaga y Sevilla. Y así vamos a seguir e incluso con temperaturas más altas durante los próximo días: el viernes por ejemplo se esperan 23º en Alicante, Málaga y Murcia mientras que en Burgos o en Vitoria las mínimas se quedarán más cerca de los 10º que de los 0º, como ha ocurrido hoy, pero ya nos despedimos de las heladas hasta el próximo domingo cuando, de la mano de otra incursión de aire frío, tengamos probablemente un nuevo y brusco descenso de temperaturas que se prolongue durante la semana que viene. Pero ya lo iremos viendo. ¡Feliz año nuevo!.

