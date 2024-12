Roberto Brasero: "Invierno de verdad para el final del puente"

Este año comenzará el invierno el próximo día 21 de diciembre a las 10:16 hora peninsular. Ese es el momento exacto del solsticio que es el que marca el inicio astronómico de la estación que es el que todos conocemos. Pero en climatología las estaciones son los trimestres exactos y el llamado invierno climatológico o meteorológico se corresponde con los meses de diciembre, enero y febrero. Por tanto con el estreno de diciembre ya podemos decir que estamos en invierno, para los conceptos climáticos y puramente teóricos. Y luego tenemos el tiempo de nevadas y muchos frío con el que todos identificamos al invierno y ese tiempo invernal podría llegar a partir de este próximo domingo. Es pronto para afirmarlo categóricamente, es solo una posibilidad, pero una posibilidad que va ganando peso en los pronósticos que han salido los últimos días y que podríamos confirmar los de los días venideros. Esto es lo que podemos contar hoy.

Un frente para estrenar la semana

La semana ha comenzado con frente frío que este lunes atraviesa la península dejando lluvias muy repartidas pero también muy débiles en general. Mañana martes terminará de pasar este frente y luego llegará otro por la tarde. Ninguno va a ser demasiado activo. Para el martes Lluvias a primera hora en Cataluña y Baleares, con fuertes rachas de viento y un descenso brusco de las temperaturas en Barcelona y sobre todo en Girona. Ahora mismo AEMET tiene puestos avisos en el litoral de Barcelona y litoral sur de Girona por la posibilidad de algún chubasco fuerte que deje 20 l/m2 en 1 hora aunque la probabilidad esa baja. Este es el frente que se marcha. Luego llega otro por la tarde con nuevas lluvias para Galicia y sobre todo para las Comunidades del Cantábrico que podrían extenderse hacia Navarra, La Rioja, Aragón y este de Castilla y León, con cierzo fuerte en el Ebro y nevadas a partir de 1400 en Pirineos. Nubes y nieblas en el oeste peninsular y cielos más soleados hacia el sur del Mediterráneo.

DANA en Canarias

En Canarias se ha formado una DANA (Aire frío en altura) al noroeste del archipiélago y podría dejar alguna tormenta fuerte en las islas occidentales aunque la probabilidad no es muy alta: "No se descarta que las islas sigan bajo la influencia de una DANA que, con baja probabilidad, podría dejar precipitaciones más abundantes en el oeste del archipiélago", dice la AEMET en su previsión aunque de momento no hay ningún aviso por lluvias en las islas canarias. Las temperaturas bajarán en el archipiélago y en general en toda España durante este martes, salvo en Asturias, Murcia y sur de Andalucía donde no cambian. El descenso sería de dos o tres grados en las máximas, no más, salvo en el noreste de Cataluña donde sí podría ser una bajada notable es decir de uno seis o siete grados menos en las máximas, sobre todo las de Girona.

Aproximación al tiempo puente

A partir de aquí las lluvias se quedarían a partir del miércoles en el extremo norte y tampoco demasiadas mientras que en el resto volveríamos a un tiempo seco de sol y nieblas. El jueves subirán de nuevo las temperaturas y el viernes es probable que también. Lo que tenemos yo no sé si llamarlo puente o fin de semana largo, pero en cualquier caso empezaría el viernes con un día bastante estable y temperaturas en general más elevadas que las de hoy o la de mañana. El paso de frentes aportaría nubosidad y precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos, más abundantes en el Cantábrico oriental, y de nieve en Pirineos en cotas por encima de 2000 m. El sábado la situación sería similar con temperaturas un poco más bajas y el bajón más notable se esperaría para el domingo y sobre todo el domingo por la tarde

Más frío para el final del puente

A día de hoy lo que nos muestran los modelos y podemos leer también en la previsión de Aemet es la entrada intensa de un flujo polar continental por el noreste de la península que nos deje un domingo por la tarde/noche y un lunes (último día del puente para 5 Comunidades) con un tiempo verdaderamente invernal, por un lado por el descenso de temperatura y por otro por la posibilidad de nevadas. En cuanto a la primero, lo que se ve a día de hoy en el pronostico es que las temperaturas experimentarán un descenso moderado a notable en toda la Península, especialmente en el noreste, y en Baleares.

Las heladas se generalizarán hasta abarcar toda la Península salvo el cuadrante suroeste. Sin cambios en Canarias. En cuanto a las nevadas: podrían ser moderadas en los sistemas montañosos, especialmente en sus caras norte, y destacadas en Pirineos; la cota de nieve experimentará un descenso importante y podría nevar en todos los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular y sus inmediaciones y en cotas altas de los sistemas Béticos y de la Sierra Tramontana de Mallorca. Eso para domingo por la tarde y lunes con el pronostico de hoy, susceptible de que pueda cambiar en días venideros. Lo que puede ocurrir en un sentido u otro (que se retrase el frío o que nieve más de lo que se espera ahora) lo iremos viendo en las actualizaciones correspondientes y aquí lo iremos contando. Esto ha sido una primera aproximación al tiempo del puente (o largo fin de semana) para el que si se va viajar no estaría de más ir pensando en tener cadenas en el maletero si se viaja al norte y echar en la maleta más ropa de abrigo de la que hasta ahora veníamos usando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com