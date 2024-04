Roberto Brasero te cuenta la manera en la que podría llover este fin de semana

Cambios en el tiempo. Este jueves ya no amanecerá con tanto frío. A cambio llegan nubes y el viernes una borrasca que trae lluvias para el fin de semana. Chubascos muy repartidos, pero que deberían durar poco.

De las heladas a las lluvias

Menos frío para comenzar el jueves. Amaneceremos con temperaturas más altas que estos días atrás y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña: Pirineos, norte del sistema Ibérico y cordillera Cantábrica y desaparece ya el riesgo de heladas tardías en zonas llanas.

Las temperaturas de por la tarde serán similares a las de ayer, con ligeros ascensos Navarra, Málaga y Almería y en cambio bajarán un poco en Cataluña, La Rioja y sobre todo el noroeste. Llegarán más nubes que irán cubriendo el norte peninsular y se extenderán por la tarde al resto de la península salvo el sur de Andalucía. Tendremos lluvias en Galicia y las comunidades del Cantábrico y por la tarde otras zonas del norte peninsular donde deberían ser débiles y dispersas.

También por la tarde pueden desarrollarse tormentas en las sierras de Murcia, Alicante, Almería, Granada o Jaén. En el estrecho el viento será fuerte pero de poniente y en Canarias predominará el sol.

El viernes llega una borrasca

Los cambios continuarán el viernes, que será un día muy variable. Por un lardo podría llover a primeras horas o por la mañana en zonas del mediterráneo —Cataluña, comunidad valenciana y Baleares— aunque luego irán abriéndose claros y cesando las lluvias.

Paralelamente, pero esta vez desde el Atlántico, se irá acerando una borrasca a Galicia e irá cubriendo de nubes los cielos de oeste a este con lluvias más probables y abundantes en el oeste de Galicia, el Cantábrico oriental, alto Ebro, sistema Central y meseta Norte, pero por la tarde podrían ir alcanzando también el centro y sur peninsular, sin llegar al sureste.

En las montañas lo que tendremos será nieve, sobre todo en pirineos a partir de 1500 metros y en la Cordillera Cantábrica a partir de 1200 metros. En Canarias el típico tiempo de los alisios con, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto, sin descartar algún chubasco ocasional en zonas de interior.

Lluvias para el fin de semana

Pues bien, esa borrasca seguirá con nosotros durante el fin de semana, enviando frentes que nos dejarán lluvias muy repartidas tanto el sábado como el domingo, pero quizá más probables el sábado. Estamos hablando de un sábado con chubascos en casi toda la península, pero no durante todo el día.

Parece que los frentes irán lo suficientemente rápido para que las lluvias no sean persistentes, es decir, que no se tire todo el sábado lloviendo. Es verdad que de momento no está muy claro donde se posicionará finalmente la borrasca, y de eso dependerá finalmente donde acaben llegando las lluvias más fuertes.

Así lo indica la AEMET en su pronóstico: "Aunque con incertidumbre según el posicionamiento final de la baja, se esperan precipitaciones en la mitad norte peninsular, también probables en la meseta Sur y entorno del Estrecho, y sin descartar que acabara afectando a otros puntos del territorio. Se prevén mayores acumulados en el oeste de Galicia y en Pirineos. En el este del País Vasco, en Navarra, en la Rioja y en el este de Aragón y en Cataluña podrían ir acompañadas ocasionalmente con tormenta. Serán en forma de nieve en la Cantábrica y Pirineo, con probables acumulados de 5 cm en la Cantábrica y de 10 en Pirineos. No se descartan en zonas aledañas o en otras montañas del centro norte".

En resumen, un sábado muy primaveral de chaparrones en casi cualquier punto de la península pero alternados con grandes ratos de cielos despejados. Eso sí, con temperaturas más frescas que las del pasado fin de semana. No será un sábado tan veraniego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com