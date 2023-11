Roberto Brasero lo confirma: "Seguirá este calor de otoño"

Seguirá este calor de otoño durante el miércoles aunque las temperaturas no serán tan altas como las de hoy. Tendremos nieblas en más zonas de la península y Baleares para empezar el día y en Galicia podrán descansar de las lluvias aunque sea solo por unas horas.

Un mes de lluvias en Galicia

Se cumple un mes seguido lloviendo sin parar en Galicia, sobre todo en oeste de la comunidad, donde llevan encadenando un frente tras otro desde el pasado 13 de octubre. El mes acabó siendo el segundo octubre más lluvioso en Galicia solo superado por el de 1987 y eso que las dos primeras semanas fueron secas. Y noviembre lleva el mismo camino, con un río atmosférico que no cesa y todas esas borrascas con nombre propio que nos visitaron.

"Demasiada lluvia incluso para Galicia", me comentan desde allí. Esta noche y mañana por la mañana no lloverá, y es noticia. Aunque el descanso no durará mucho porque otro frente llegará por la tarde y seguirá el mismo camino que el de estos últimos 30 días. El jueves también habrá que salir con el paraguas –y la botas de agua- por la llegada de otro frente que dejará más lluvias en la mitad occidental de la comunidad pero para el fin de semana podríamos darles otro descanso: el anticiclón también abrazará las tierras gallegas a partir del viernes por la tarde y aunque continuarán las nubes en su litoral atlántico ya no deberían dejar agua y desde luego, ya no tanta.

Calor de otoño

A pesar de las lluvias las temperaturas no son frías, ni en Galicia ni en casi ningún otro lugar de España. Se ha vuelto a repetir una noche tropical en el País Vasco con una mínima no ha bajado de 20º en Elgoibar, Zumaia y el cabo de Machichaco como ya ocurrió ayer. Hoy me mandaban una foto desde Molina de Aragón, en Guadalajara, que siempre solemos nombrar por las heladas y donde hoy han tenido una mínima de 5º positivos.

Por no hablar de los 30º que se han alcanzado esta tarde en la Comunidad Valenciana o la provincia de Málaga y que se han superado con creces otro día más en Canarias. Este miércoles se esperan las mismas temperaturas en la mitad sur y el archipiélago Canario pero bajarán unos grados respecto a las de ayer en las comunidades del norte y el Mediterráneo, además del Valle del Ebro. Aun así llegaremos a los 25º en Valencia, 21º en Zaragoza o 19º en Bilbao y Santander.

Otra mañana de nieblas

También para el miércoles hay que tener en cuenta las nieblas que volveremos a tener a primera hora y puede que en más zonas que este martes, en especial en los valles de Extremadura pero también en zonas de montaña del tercio norte, depresiones del nordeste, sur de Mallorca y litoral de Almería.

Los embalses al 43,6%

Y mientras siguen subiendo los embalses que esta última semana han sumado otro 1,8%. Hay que recordar que el 17 de octubre, cuando empezó esta racha de lluvias, los teníamos al 34,6%: 9 puntos más en menos de un mes. Hay no obstante una gran diferencia entre las cuencas hidrográficas. Mientras en la Cuenca del Guadalquivir no llegan ni al 19% de su capacidad y en las Internas de Cataluña se quedan en el 19,1%, en Galicia tenemos el Miño-Sil al 85% y las de Galicia Costa al 91%. Lo que tiene también tirarse un mes sin parar de llover.