Roberto Brasero avisa que "febrero llega con heladas" y tira de refranero: "Ya no se puede uno fiar ni de las cigüeñas de San Blas"

La borrasca Ivo se marchó y detrás no vemos de momento ninguna otra que vaya a tener derecho a nombre propio. Una borrasca se formará mañana en el Mediterráneo, eso sí, y un frente llegará el domingo desde el Atlántico con nubes y lluvias de nuevo muy repartidas. Pero también tendremos amplias zonas con grandes ratos de sol este fin de semana.

Sábado con lluvias en el este

Tras un viernes soleado volverán las nubes durante el sábado al extremo norte y noroeste de la Península, con posibilidades de precipitaciones, en principio débiles y tendiendo a ir remitiendo con las horas, salvo en el oeste de Galicia, donde podrán ser más persistentes.

De nuevo esperamos nevadas por encima de los 800 metros en el Pirineo y 1300 metros en el resto del territorio, pero no van a ser unas nevadas como las de ayer, que han dejado más de medio metro de nieve nueva en las montañas del norte. Pero como novedad, este sábado tendremos una borrasca formándose en el Mediterráneo que afectará sobre todo a Baleares, donde las lluvias podrán ser localmente intensas y venir acompañadas de tormenta a lo largo de toda la jornada. No descartamos algún chubasco disperso en otros puntos de litoral Mediterráneo como Melilla, el sur de Valencia o el norte de Alicante.

En Canarias, los alisios soplarán de forma intensa y por acumular bastante nubosidad en el norte de las islas más montañosas, donde descartamos algunas lluvias débiles. Y en el resto de España, un sábado con más sol que nubes, con frío y heladas a primeras horas en el interior y una tarde parecida a la de hoy.

El domingo, otro frente por el oeste

El domingo un frente asociado a una borrasca situada en Islandia va a formar una pequeña borrasca en el Cantábrico e irá entrando por el oeste de la Península, dejando precipitaciones que se podrán extender desde Galicia al resto de la mitad oeste. Estas serán en principio débiles y, en muchos puntos, más nubes que precipitaciones.

Podemos tener acumulados significativos de nieve en el oeste de la Cordillera Cantábrica, con una cota de nieve se sitúa por encima de los 1200 metros en Pirineos y 1300 metros en el resto, y de nuevo amaneceremos con heladas, sobre todo en el área pirenaica, donde serán de 10 grados bajo cero o más.

Más sol hacia la mitad este, aunque todavía algunas lluvias en el noroeste de Cataluña y en Baleares.

El Día de la Marmota

Y este domingo, como todos los 2 de febrero, se celebra el Día de la Marmota, que es algo más que una fiesta en Pensilvania. Desde que se estrenó con gran éxito la película 'Groundhog Day', en España conocida como 'Atrapado en el Tiempo', protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell, usamos esa expresión para referirnos a una situación que parece repetirse día tras día y de la que parece que no saldremos nunca.

En Punxsutawney (Pensilvania) la marmota Phil, el peludo pronosticador, vaticinará si el invierno, que este año ha sido especialmente duro en Norteamérica, se terminará pronto o si por el contrario puede durar 6 semanas más. Esto es según vea o no su sombra y lo interprete la cofradía de antiguos colonos.

También da un poco igual: hay estudios sesudos que han analizado sus pronósticos a lo largo de los años y concluyen que "acierta" en un 50%. Más tajante es la conclusión de la NOAA, la agencia gubernamental de los Estados Unidos para los asuntos del tiempo y el clima, por si hacía falta aclararlo: "La fiabilidad científica de la marmota es 0".

Aquí tenemos La Candelaria

A mí me pasa como con las cabañuelas: me gusta más la fiesta, el rito y el hecho de conservar las tradiciones y juntarse para conversar en torno a ellas que su validez como método predictivo. En nuestro caso tenemos una sabiduría popular de la tradición oral que atesora el conocimiento de las estaciones en sentencias breves: los refranes.

El 2 de febrero también es la festividad de La Candelaria y dice un refrán: "Si la Candelaria 'plora' (llora) el invierno 'fora', y si le da por reír el invierno por venir". Sería algo así como que, si hay lluvia (el lloro), ya no tenemos nevadas y, por lo tanto, el invierno se acaba; pero si está despejado (la risa del sol) es que el anticiclón de invierno puede continuar.

Pero también continúa otro refrán: "Si no 'plora', ni dentro ni 'fora'". Y otro más dice: "Tanto si llora, como si deja de llorar el invierno está por pasar". O sea, que tenemos refranes para todo porque el tiempo no siempre solía ser el mismo ni su evolución tampoco. Incluso hay quien dice que lo de llorar o reír no se refiere a que llueva o haga sol, sino a que hubiese luna nueva o luna llena que, respectivamente, anticiparían o alejarían la primavera.

La cigüeña, nuestra marmota

Aquí no tenemos marmotas, pero tenemos otros animales relacionados con el pronóstico y con los refranes. El próximo lunes 3 de febrero es San Blas y con esta festividad llegaban otras señales del tiempo en forma de animal, en este caso de aves: "Por San Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves", dice el conocido refrán. Y es que antaño empezaban a verse ya en los campanarios de muchos pueblos de la Península a esas cigüeñas que habían emigrado a África cuando aquí empezaba a llegar el frío y su regreso esa señal de que ya se iba a terminar.

Sin embargo, nos cuentan ahora los biólogos y naturalistas que la mayor parte de la población peninsular de cigüeñas ya no emprende ese viaje porque los inviernos no son tan fríos y porque aquí ya encuentran comida suficiente en los vertederos de las grandes ciudades. Ya no vuelven porque no se van. Ya no se puede uno fiar ni de la marmota ni de las cigüeñas de San Blas.

