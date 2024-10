Roberto Brasero anuncia lluvias: "Otoño a golpe de DANA"

El frente que está dejando las lluvias de este viernes dejará paso a una DANA que traerá más precipitaciones este fin de semana y durante la semana que viene. Además bajarán las temperaturas y veremos nevar en algunas montañas, aunque de momento no serán nevadas copiosas. Un tiempo muy otoñal para estrenar el horario de invierno: este domingo cambiamos de hora.

Sábado con avisos por lluvias

Este sábado tendremos el frente frío sobre el noreste peninsular y Baleares que es donde las lluvias pueden ser más fuertes y con tormentas, sobre todo por la mañana. Tenemos avisos de nivel naranja por lluvias que podrían acumular 100 l/m2 en 12 horas en las costas de Barcelona y Tarragona y de nivel amarillo en el resto de Cataluña, norte de Aragón, Navarra, Guipúzcoa, Baleares, Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha. Estas lluvias deberían ir a menos por la tarde, y sin embargo, por la tarde es posible que lleguen los chubascos por el suroeste, zonas de Badajoz y Centro de Andalucía, donde a última hora del sábado también nos puede llover. Cuenten con lluvias en Galicia y resto del cantábrico, aunque ella más débiles, y la probabilidad de lluvias es más baja aunque sí tendremos nubes en una gran franja diagonal que iría desde el interior de Asturias hasta el sureste peninsular pasando por la zona centro. En Canarias se prevé que la cola del citado frente deje precipitaciones abundantes en el norte de las islas de mayor relieve sin descartarse, de forma menos intensa, en el resto. Cota de nieve: entre 1200 metros y 1600 metros

Más frío y algunas novedades

Va a hacer más frío este sábado, Heladas débiles en montañas de la mitad norte, más intensas en la Cantábrica occidental. Temperaturas en descenso casi generalizado, notable en las máximas en el interior sudeste, exceptuando Galicia donde aumentarán. Las nevadas pueden caer en zonas de montaña sobre todo en los pirineos a partir de 1800 metros, en la Cantábrica a partir de 1400 aunque de manera más débil y sobre los 1500 metros en el sistema ibérico y sistema central.

El domingo llega otra DANA

Es probable que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) afecte a la Península y Baleares, leemos en la previsión de AEMET para este domingo, con probables precipitaciones casi generalizadas en la mitad norte, interior sudeste, Baleares y Melilla, sin descartar el resto de la Península. Falta ver aún donde podrían ser las más fuertes y eso todavía está algo difuso, no se puede descartar con la previsión que tenemos hoy que sean abundantes en zonas del norte, centro y nordeste, especialmente en el Cantábrico, así como en Baleares, única comunidad no obstante donde en este momento tenemos avisos de AEMET. En Canarias son probables precipitaciones en el norte de las islas montañosas, pudiendo ser abundantes. Habrá que estar atentos a estas avisos y ver cómo se van actualizando. No se descarta nieve en los principales sistemas montañosos, con cotas de 1600/2000 m.

Cambio de hora... Y de tiempo

Y es que las temperaturas vuelven a bajar este domingo en el centro y el este de España: ahí será un domingo frío. Subirán un poco por Extremadura, Galicia o puntos del cantábrico. Algunas de las máximas previstas: 12° en Cuenca y Albacete, 11° en Burgos y en Madrid… Entre las más altas: 21° en Málaga y en Huelva o 18º Cáceres, San Sebastián o Pontevedra. Son temperaturas muy otoñales para el primer domingo con horario de invierno. Recuerden que este fin de semana nos toca cambio de hora y esta vez hay que atrasar el reloj: a las 3 serán las 2. El domingo tendremos una hora más.

