¿Primera ola de calor del verano?: César Gonzalo cuenta la previsión en detalle

Comienza la canícula. El periodo con las temperaturas más altas de todo el año. Arranca hoy 15 julio y se extenderá hasta el 15 de agosto, y va a hacer honor a su nombre. No en este lunes, donde el calor se concentra solo en el este del país, pero sí a partir del miércoles con la llegada de altas temperaturas. Seguirán subiendo y el viernes tendremos una jornada de 40ºC o más en gran parte del interior.

Posible ola de calor

Está claro que las temperaturas que vamos a tener son propias de una ola de calor, pero hacen falta más requisitos, para que sea oficial. En concreto es la duración de este episodio de calor, no está claro cuánto va a durar. Son necesarios al menos tres días consecutivos de calor ‘poco habitual’ para poder decir con razón que llega la primera ola de calor del verano. De momento tendremos que decir posible, hasta que no lo confirme la AEMET. Ahora sea o no sea, del ‘calorazo’ que hasta ahora no hemos tenido nos libra nadie.

Lunes con un frente

A partir del martes el calor comenzará a aumentar, pero hoy de momento no. Es más, un sistema frontal dejará algunas lluvias en el cantábrico oriental y el norte de Castilla y León. Por la tarde esperamos algunas tormentas en los Pirineos, es posible que se den en las sierras del sur de Teruel e interior de Castellón. Al paso del frente las temperaturas hoy bajan en el oeste de la Península. Con máximas suaves de 31ºC en Madrid; 30ºC en Cáceres; 28ºC en Zamora; 26ºC en Ourense, Oviedo y Bilbao.

Calor en el este

En el este es donde las temperaturas serán más calurosas en este lunes. Suben en las costas de Andalucía y el extremo sureste. Con avisos de nivel naranja en el interior de Valencia, Alicante y Murcia donde se podrán alcanzar incluso superar los 40ºC medidos a la sombra. El aviso de nivel amarillo aparece en el valle del Ebro, Girona, Málaga y Almería, por calor que oscilará de los 37ºC a 39ºC. Salvo por las nubes del norte de Canarias en el resto tendremos cielos despejados.

En ascenso a partir del martes

Será constante, día a día, a partir de mañana martes las temperaturas no pararán de subir. El miércoles ya hay que contar con avisos en el centro y valores calurosos. El momento álgido de este episodio llegará el viernes, cuando los 40ºC se extiendan por el centro, y si se cumplen las previsiones, se puedan rozar los 43ºC en Córdoba. La clave está en si el calor que nos espera se prolonga durante el fin de semana o no. Si lo hace, tendremos ola de calor. Si no, nos espera un episodio de temperaturas muy altas, pero breve. Lo que está claro es que la canícula ya está aquí.

