La Previsión El Tiempo | Roberto Brasero: "Un pequeño paréntesis en el calorazo"

Calor y tormentas

Este viernes ya tenemos algunas tormentas desde primera hora de la tarde en Ávila y Segovia y antes de que acabe el día podrán caer también en el norte de la Ibérica, norte de Castilla y León, alto Ebro y Cantábrico oriental. Pero hoy el protagonista indiscutible es el calor. A las cinco de la tarde ya habíamos superado los 40º en Córdoba, Toledo, Ciudad Real y Mérida y en zona del norte tienen unas temperaturas que no se habían alcanzado en todo el verano: 37º en Valladolid, 34º en Pamplona… Mañana ya no se alcanzarán estas cifras

El sábado, 10 grados menos

Este sábado llega de un frente atlántico que irá nublando los cielos en Galicia y el cantábrico con algunas lluvias débiles por la mañana que luego podrían quedarse por la tarde en zonas del interior. Así mismo se prevé que vuelvan a crecer nubes de evolución a lo largo del día en toda la mitad norte y zona centro y muchas de ellas acabarán dejando algún chubasco o tormenta en sobre todo en el este de castilla y león, sierras de rioja, norte y sur de Aragón y pirineo catalán, pero no se descartan en otras zonas del norte y nordeste. Intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias y cielos poco nubosos en el resto del país. Pero sobre todo lo que nos espera para el sábado es un nuevo y generalizado descenso de las temperaturas y notable incluso en muchas partes, es decir, 7, 10 o a hasta 12 grados menos que las del día anterior. Traducido significa menos calor en la mitad sur, aunque todavía pueden alcanzar los 34-36 grados en valles de la mitad sur peninsular, y significa también que por el norte el sábado volverá a refrescar.

A partir del lunes más calor

La noche del sábado a domingo no será tan calurosa como estas que tuvimos ayer y eso se notará también a primeras horas del domingo: algo más fresca será la mañana que la que hemos vivido esta viernes. Luego podrán seguirá las tormentas en las sierras del noreste pero mucho más débiles y esporádicas. Las temperaturas el domingo bajarán en el área mediterránea y en el resto ya no bajan más. Y a partir del lunes vuelven a subir: la semana que viene que será de nuevo muy calurosa, aunque de nuevo en el norte de Galicia y el Cantábrico estarán más contenidas las temperaturas con una nubosidad que no termina de marcharse del todo todavía. En el resto, sol y calor propios de una semana de julio. Lo de este fin de semana será solo un pequeño paréntesis en el calorazo.

