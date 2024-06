La Previsión El Tiempo | Roberto Brasero: "Este miércoles todavía habrá tormentas fuertes"

Tiempo otoñal en el este de España con tormentas que todavía van a descargar con intensidad esta tarde. Este miércoles se desplazan a más zonas. Y a partir del jueves un tiempo muy distinto: se marchan las lluvias y subirán de golpe las temperaturas.

Este miércoles todavía lloverá con fuerza el este peninsular y Baleares, y de nuevo algunas de estas tormentas podrán ser intensas y con granizo como ha estado ocurriendo en estos últimos días. Esta tarde están lloviendo con persistencia en Cataluña y Castellón; descargan las tormentas en Mallorca, Murcia y se extienden por zonas de Andalucía, incluías sierras del norte y oeste de la región.

Este miércoles habrá que prestar atención a las precipitaciones de nuevo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y región de Murcia pero las tormentas pueden alcanzar también el este de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Andalucía. A lo largo de la jornada los chubascos podrían llegar también hasta el centro peninsular y además se esperan nubes en el extremo norte aunque aquí las lluvias que dejará serán débiles. Nuboso también en el norte de las islas Canarias y más despejado por el sur. Tras una mañana fresca, las temperaturas serán similares a las del martes o incluso todavía algo más bajas. El jueves será distinto

Para el jueves, sol y calor

Esta atmósfera rebelde se estabilizará a partir del jueves dando lugar a un tiempo distinto, más soleado y con temperaturas más altas. Aún la mañana del jueves será fresca, sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, pero por la tarde tendremos un ascenso generalizado de las temperaturas, salvo en Canarias donde no cambiarán apenas. El jueves por la tarde sumamos grados en toda la península y sobre todo en el entorno de la Cantábrica, Ibérica norte, alto Ebro y Pirineo. No desaparecerán del todo las nubes que irán creciendo de nuevo en el este de España, con posibles chubascos ocasionales en el tercio oriental que también podrían darse en Baleares pero que no deberían ser tan fuertes como los de estos últimos días. Por otra parte, se irá aproximando un frente atlántico por el noroeste peninsular, con nubes y alguna lluvia débil quizá en Galicia y el Cantábrico occidental.

El viernes, de verano

Y el viernes seguirán subiendo las temperaturas. Estamos hablando de 25º en León, 26º en León, 27º en Bilbao, 29º en Madrid y en Cáceres, 30º en Murcia, 32º en ciudad Real, y en Logroño, 33º en Huelva y en Pamplona, 35º en Sevilla y en Zaragoza o 36º en Córdoba. Luego el sábado es probable que afloje bastante el calor en el norte peninsular y bajarán también en el centro pero de manera ya más débil. Y el domingo otro nuevo ascenso. El último fin de semana de la primavera se prevé más soleado pero es posible que tengamos un frente débil cruzando por el norte y quizá nuevas tormentas en el sureste. Pero con temperaturas más propias de junio y ya no tanto como estas de principio de semana que podrían ser de finales de abril.