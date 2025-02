La previsión del tiempo de Roberto Brasero: "Avanza el frente"

Tornado en Huelva

Tenemos un frente que ha entrado este martes por el suroeste peninsular, como estaba previsto, y seguirá avanzando por la península en lo que queda de día y buena parte de mañana miércoles. Hoy las lluvias están siendo generosas en Huelva donde ya se han recogido 40 l/m2 en Ayamonte y 30 Im/2 en El Granado, también en Extremadura con 20 L/m2 en Valencia de Alcántara a la hora de escribir estas líneas. En el caso de Huelva se reporta también la posibilidad de que hayamos tenido un tornado y es compatible con la presencia de una posible supercélula, esas estructuras nubosas que suelen dejar tormentas fuertes. En las cercanías de Ayamonte es donde un posible tornado ha producido una serie de daños materiales a su paso por Villa Antonia y Pozo del Camino.

El miércoles, más lluvias y menos calor

Mañana seguirá avanzando por la península ese l frente frio y tendremos lluvias descargando de madrugada y aún en las primeras horas del día en la franja central de la península. Enseguida se dirigirá hacia el este donde se esperan lluvias en el cantábrico oriental, en La Rioja, Aragón, Cataluña, que pueden ser persistentes e incluso dejar algunas tormentas por la tarde en el norte de la comunidad valenciana y en las islas baleares, incluso acompañada de granizo más probable en el sur de las islas. Las precipitaciones Serán en forma de nieve por encima de 1500metros en las montañas de la mitad oriental peninsular. Según vaya avanzando el frente hacia el este se irá abriendo claros y pronto dejará de llover en la zona centro. No se esperan lluvias ya en el oeste peninsular, donde tanto está lloviendo hoy, salvo el oeste de Galicia donde pueden quedar algunas gotas. En Canarias no se esperan. Las temperaturas bajarán mañana tras el paso del frente y la tarde no será tan cálida como la de hoy salvo en el sureste y canarias donde todavía pasarán de 22º a la sombra.

Tras el frente, regresa el anticiclón

El jueves durante las primeras horas del día todavía podremos tener abundante nubosidad en Baleares y litoral mediterráneo norte, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta, tendiendo a partir de la mañana a poco nuboso y sin precipitaciones. En el resto de España se irá imponiendo el sol: regresa el anticiclón y parece que de nuevo viene para quedarse ya que el viernes Un frente frío rozará el extremo noroeste peninsular, dejando precipitaciones en Galicia, y en el Cantábrico mientras que En el resto de la Península, Baleares y Canarias predominarán los cielos poco nubosos, sobre todo de nubes altas, y sin precipitaciones. Y con temperaturas en ascenso en el interior peninsular y pocos cambios en el resto.

