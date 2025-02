"Ojo que el anticiclón no se quedará para siempre": César Gonzalo avisa de aún más frío y posibles nevadas desde el viernes

¡Regalo del cielo! Es la frase que hemos utilizado para hablar de las consecuencias del tren de borrascas de la semana pasada. Gracias a 'Eowyn' , 'Herminia' e 'Ivo' nuestros embalses van a recibir un buen aporte de agua.

Embalses al alza

Aún no han salido los datos oficiales a nivel nacional, pero ya algunas cuencas hidrográficas están adelantando los suyos, y llegan buenas noticias. En la cuenca del Duero han ganado un 6% en los últimos 7 días, llegando al 78% de capacidad. El Tajo aumenta un 6%, para rozar el 64%. Los necesitadas reservas del Guadiana y Guadalquivir, respectivamente suben hasta el 46% y el 39%.

De anticiclón

Ahora toca una pausa en las precipitaciones, con tiempo anticiclónico. Eso significa que las heladas nos van a seguir acompañando a primera hora. En cambio, por la tarde, hoy martes, tendremos menos frío. Con máximas que suben ligeramente en casi todo el territorio, especialmente en Andalucía con un día más tranquilo. Hoy, allí, no se esperan las fuertes lluvias de ayer, aunque se mantiene la posibilidad de algún chubasco en Cádiz, Málaga y Almería. También en Ceuta y Melilla, debido al viento de Levante que seguirá soplando con fuerza. En el resto, si las nieblas lo permiten, tendremos cielos despejados. Salvo en el oeste de Galicia donde irán aumentando y , acompañadas de posibles lluvias, continuarán en el norte de las isas canarias.

Frío polar

Así seguiremos hasta el jueves, pero ojo que el anticiclón no durará para siempre, y vienen importantes cambios de cara al viernes. Uno será la llegada de una masa de aire polar, que provocará un importante descenso de temperaturas. No sola a primera hora de la mañana, sino también a partir del mediodía. La segunda novedad es la posibilidad de nevadas, sobre ésta aún hay mucha incertidumbre. Lo que apuntan los modelos, es que las lluvias llegarán por el oeste de la península y se encontrarán temperaturas muy bajas. Con este panorama la nieve podría aparecer en amplias zonas de Castilla y León, interior de Galicia y las comunidades del Cantábrico, sierras de Cáceres, de Toledo y de Madrid. También hay que estar atentos a la previsión de nevadas a partir del viernes en el interior de Cataluña y Sistema Ibérico. Insistimos, este pronóstico aún no está confirmado. Ha dado varios bandazos y aún hay margen para que pueda cambiar. Así que seguiremos muy de cerca esta situación. Pero de momento seguimos así: mañana de helada, tarde de paseo.

