'Inviernillo de San Miguel' hoy y mañana sábado: César Gonzalo adelanta el último embate de la borrasca Aitor

La borrasca Aitor se va alejando de nuestro país, pero aún nos tenía reservado un último embate. Hoy nos envía la conocida como descarga ‘postfrontal’, a saber, es el aire frío que va justo detrás del frente que ayer recorrió la Península. Tendremos un pequeño 'inviernillo' de San Miguel, para después volver a valores más cálidos.

Lluvias en retirada

Comenzamos el viernes de nuevo con lluvia en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, y el norte del País Vasco. Se podrán extender al norte de Castilla y León, de Navarra y de Huesca. Precipitaciones que podrían dejar alguna nevada a partir de unos 2.000 metros de altura. En Castellón y, solo durante la mañana, en las sierras orientales es posible que se escapen algunas gotas. Los cielos nubosos seguirán en el norte de las Islas Canarias en el resto predominará el Sol.

Viento del norte

Deja avisos de nivel amarillo por fuerte oleaje en el Cantábrico y el norte de Galicia. Además, es el responsable de la bajada de las temperaturas máximas, que sentiremos sobre todo durante esta tarde. Ambiente frío en la mitad norte: No pasarán de los 15ºC en León; de los 17ºC en Segovia, Pamplona y Oviedo; Rondarán los 20ºC tan solo en Ourense, Madrid y Huesca. El ambiente cálido resiste en el este, con hasta 33ºC en Murcia y 30ºC en Valencia. En el Guadalquivir se quedarán con unos 27ºC.

Fin de semana

Durante el sábado las nubes irán dejando grandes claros en el extremo norte, en el resto predominarán los cielos despejados. El domingo las nubes vuelven a aumentar en el oeste de Galicia, a última hora podrán dejar algunas lluvias débiles. Las temperaturas seguirán resultando frías durante el sábado, especialmente a primera hora de la mañana. El domingo las temperaturas empiezan a recuperarse, para dejar valores cálidos durante este lunes.

No llega un huracán a España

Durante las últimas horas, han surgido algunos titulares en la prensa digital en este sentido. Para tranquilizar diremos que no llega ningún huracán a nuestro país durante la próxima semana. Es cierto que, en el Atlántico, se está formando un huracán de nombre Isaac. También es cierto, que en vez de dirigirse a EE.UU. o al Caribe, avanza hacia el este así que se dirige hacia notros. El lunes será el día que más próximo podría estar, y se encontrará muy lejos, a unos 2.000 km de la Península. Además, la previsión indica que ascendería hacia el norte, no nos rozaría. Pero, aunque las previsiones dieran un vuelco, que parece difícil, y llegara a la Península, lo que tendríamos sería una débil borrasca. Mucho menos potente que la borrasca Aitor. Por tanto, no, no llega un potente huracán a nuestro País, tranquilidad.

