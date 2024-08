César Gonzalo: "Las tormentas regresarán a mediados de semana, de momento hoy sigue el sol y el calor"

Llevamos cuatro olas de calor en este verano, han sido breves pero intensas. Y lo que nos dicen los pronósticos es que en esta semana no se espera una quinta. Aunque no llegue no hay que confiarse, por que las temperaturas seguirán siendo muy calurosas, especialmente hoy en Canarias, el sur y el centro de la Península.

Avisos por calor

El nivel amarillo se activa en el sur de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha por máximas de hasta 37ºC. También en Extremadura y el interior de Andalucía por máximas de hasta 40ºC. Destaca la provincia de Córdoba, con aviso de nivel naranja, riesgo importante, por temperaturas que llegarán a los 41ºC a la sombra. En las islas Canarias se mantiene en aviso por altas temperaturas en El Hierro, La Palma, La Gomera, el sur de Tenerife y de Gran Canaria. Además, en las islas más orientales el aviso es por calima abundante.

Alivio térmico

Hoy las temperaturas bajan donde más altas resultaron ayer, como por ejemplo en el interior de la provincia de Málaga, zona donde llegaron a alcanzar los 43ºC. En las costas del Mediterráneo de Andalucía y en el litoral de Murcia es donde más acusada sea la bajada esta jornada, llegando un claro alivio térmico.

Calma veraniega

La semana arranca con tiempo anticiclónico, que nos dejará cielos despejados en casi todo el país. Las excepciones las encontramos en las costas de Cataluña, norte de Baleares y de Alicante, donde irán apareciendo grandes claros por la tarde. En Canarias la nubosidad será abundante en la cara norte de las islas, acumulada por el alisio que soplará con fuerza. El viento de tramonta también se sentirá con intensidad en Girona y Baleares.

Cambios graduales

Durante el día de mañana un frente nublará los cielos de las comunidades del cantábrico. Además, por la tarde podrían darse algunas tormentas en las sierras del sureste. A partir del miércoles la inestabilidad aumenta y los chubascos serán probables a partir del mediodía en más zonas el este peninsular y del centro. Mientras tanto el calor aumentará en la mitad norte, y salvo en el extremo oeste, se mantendrá el resto de la mitad sur.

