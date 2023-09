César Gonzalo: "Las tormentas dan un paso atrás, para coger fuerza para el viernes"

El mes de septiembre nos tiene en vilo con las tormentas. Aunque vienen dos días con tiempo menos revuelto, volveremos a mirar al cielo a partir del jueves. Hoy no esperamos tantas tormentas como ayer en el noreste de la Península. En la Comunidad Valenciana aunque las tormentas puedan regresar, no deberían ser tan fuertes. No deberían verse fenómenos tan extremos como “el reventón húmedo” que sufrieron en Burriana.

Reventón húmedo

Nuevo término que podemos añadir al diccionario de términos meteorológicos. Reventón por que literalmente es como si la nube de tormenta reventará. En ellas conviven dos corrientes, una que asciende y que forma la propia nube. Y otra que desciende y que es la responsable de la fuerza con la que cae la precipitación. Cuando la descendente se desboca, como sucedió ayer, la nube de tormenta se desploma contra el suelo “revienta”. Toda esa masa de lluvia y aire, que cae en ese momento, desciende a gran velocidad. Al chocar con el suelo genera de forma súbita vientos huracanados. En el caso de Burriana llegaron y se fueron de forma repentina, alcanzando 132 km/h. Lo de húmedo viene por que el viento viene acompañado de abundante precipitación.

Tarde más cálida

Las temperaturas ascienden ligeramente en el interior, sumando hasta 3ºC a los valores de ayer. Destaca Córdoba con 36º previstos, rozarán los 26º en Madrid, los 27º en Valladolid y los 32º en Badajoz.

Precaución en Baleares

La AEMET acaba de elevar el aviso de amarillo a naranja en Mallorca. Los chaparrones ya han caído durante la mañana en el archipiélago, y pueden seguir haciéndolo por la tarde, de forma intensa según las últimas actualizaciones.

Las tormentas dan un paso atrás el interior...

Hoy los avisos por lluvias fuertes se reducen. Se activan de cara a la tarde en el norte de Cataluña, Teruel, sierras del este de Andalucía, de Castilla-La Mancha e interior de Murcia. Las tormentas pueden volver por la tarde a la Comunidad Valenciana, resto de Cataluña, aunque no deberían ser tan fuertes como las de ayer. En el resto esperamos tiempo tranquilo, de paraguas en el extremo norte por algunas lloviznas. También algunas gotas se pueden escapar en el norte de las Islas canarias. En el resto esperamos un día de grandes claros.

...para coger fuerza el viernes

Parece claro que esta relativa calma se mantiene también gran parte del día de mañana. Aunque durante la noche del jueves las tormentas ganarían fuerza en el centro. Dando paso a un viernes muy complicado, con fuertes tormentas en la mayor parte de la Península. A 48 horas vista se prevén que sean especialmente fuertes en el Mediterráneo. Iremos confirmando este pronóstico durante las próximas horas.