César Gonzalo nos avanza cuántos días más seguirán las tormentas y a qué horas habrá que sacar los paraguas

Alzamos la vista para la próxima semana y vemos como el tiempo inestable, que nos deja las tormentas, se va a mantener. Quizás no serán tan fuertes como las de estos últimos días, pero habrá que seguir contando con ellas. De momento este fin de semana se presenta igual de tormentoso.

Se extienden los chubascos

Este viernes comienza con el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología prácticamente lleno. A esta hora de la mañana son todos de nivel amarillo y afectan a todas las Comunidades Autónomas de La Península, a las islas Baleares y Ceuta. En todas estas zonas habrá que tener atención a los intensos chaparrones y a las granizadas. Es viernes, así que mucha precaución a la hora de coger el coche, especialmente por la tarde para los desplazamientos de este fin de semana. Solo en Melilla y en Canarias se libran de los avisos, en un día con algunas lluvias débiles previstas en el Archipiélago.

De nuevo por la tarde

Las tormentas han comenzado muy pronto en Málaga, Granada, Almería y con especial persistencia en el interior de la provincia de Valencia. En el resto será de cara al final de la mañana y sobre todo durante la tarde cuando los chubascos se generalicen. Como novedad hoy podrán llegar con fuerza a casi toda Andalucía, sur de Badajoz, norte de Extremadura y en el interior de Galicia. En el resto del interior volverán a repetirse las lluvias intensas, el tiempo tranquilo se mantiene en las costas gallegas, del Cantábrico y Melilla.

'Finde' de paraguas

No lloverá de forma constante, en general por la mañana no deberíamos tener lluvias. Tregua que no durará mucho. Como estos días, será por la tarde cuando de nuevo vuelvan a aparecer las tormentas. De nuevo abarcarán casi toda la Península, sobre todo en el interior. También se esperan en las Islas Baleares de cara al sábado, el domingo serás menos probables en el Archipiélago.

¿Chubascos sin fin?

Según los modelos de predicción a largo plazo, las dos próximas semanas como poco, se darán las condiciones para que las tormentas nos sigan acompañando, aunque parece que no serán tan abundantes como las de esta semana. Lo iremos viendo, actualizando y contando.