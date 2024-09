César Gonzalo anuncia más tormentas y menos calor por una posible nueva 'DANA'

Las tormentas no descansan, nos van a seguir acompañando la lo largo de la semana. Van a descargar especialmente en el este del país, provocadas por la llegada de aire frío en altura y los vientos húmedos del Mediterráneo. A día de hoy, no se puede asegurar que se trate de una nueva DANA, habrá que esperar para ver si cumple todos los requisitos. Lo que está claro es que, sea o no sea, va a complicar el tiempo a orillas del Mediterráneo.

Tormentoso septiembre

Durante este lunes los avisos por fuertes lluvias y tormentas se activan en el este de Castilla y León, el alto Ebro, Aragón, el norte de la comunidad de Madrid, este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Baleares. Destacan las zonas en aviso naranja, riesgo importante, que se activa en Soria, Burgos, La Rioja, Huesca, Teruel y Castellón. Zonas donde pueden llegar a acumularse hasta 30 litros por metros cuadrado en solo una hora.

Además, un frente

Dejará algunas lluvias débiles en el norte de Galicia, Asturias, Cantabria, el norte del País Vasco y norte de Castilla y León. En el resto se mantendrá el tiempo tranquilo, con nubes acumuladas en el norte de las islas Canarias, donde podrán escaparse algunas gotas.

Adiós al calor

Durante esta semana las temperaturas irán bajando, el día de ambiente menos veraniego serán el miércoles y el jueves. Con máximas que en el centro no pasarán de los 25º a 27ºC. Durante este lunes llega una primera bajada, solo se va a sentir en Galicia, el principado de Asturias, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Murcia.

Lluvias en el Mediterráneo

Mañana martes se esperan chubascos muy intensos en la Comunidad Valenciana. Además, las tormentas más débiles podrán repetir en el resto del este. El miércoles se presenta como la jornada más complicada en las costas del levante, con precipitaciones que seguirán siendo muy fuertes en Cataluña, Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Manca. Estaremos muy atentos a este nuevo episodio de tormentas.

