César Gonzalo anuncia cuándo terminan las tormentas: "Estaremos con el sayo puesto hasta el 46 de mayo"

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo. Así dice el refrán, que este año se retrasa. Será el 46 de mayo, el próximo jueves, cuando podamos guardar definitivamente los sayos. Para quien no lo sepa es una especie de capa, holgada, y que llega hasta la altura de la rodilla. Mientras tanto las tormentas este fin de semana dan un respiro, aunque no se marcharán del todo.

Tormentas en el norte

Los avisos de Aemet se activan por el riesgo de encontramos fuertes chubascos en Galicia, Asturias, Navarra, Huesca, Lleida, y norte de Castellón. También se mantiene el aviso de nivel amarillo en Cáceres, sur de Salamanca y Toledo por lluvias abundantes que puedan acumular en 12 horas hasta 40 litros por metro cuadrado. De forma más débil los chubascos podrán aparecen en gran parte de la mitad norte. En el centro y el sur, tendremos un día mucho más tranquilo que el de ayer, como mucho podrán darse algunas lloviznas débiles. En la Comunidad de Madrid, Cuenca y Albacete, predominarán los grandes claros. Al igual que en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares. En Canarias de nuevo podrán darse algún chubasco por la tarde.

Verano en el mediterráneo

Suben las temperaturas en el este, sobre todo en Valencia donde llegarán a los 33ºC de máxima en día de auténtico verano, 31º se esperan en la Región de Murcia. Bajan ligeramente en Galicia y norte de Castilla y León.

Previsión fin de semana

Las temperaturas subirán ligeramente ambos días. El sábado será la jornada con menos tormentas. Se esperan de nuevo en el noreste de la Península, podrían ser fuertes en los Pirineos. En el centro seguirán los cielos nubosos que podrían caer algunas gotas, y en el resto de la mitad sur predominará la calma. El Domingo las tormentas se volverán a extender en la mitad norte del País, donde podrán ser fuertes. El en centro será posible que nos encontremos con algún chaparrón durante las últimas horas de este fin de semana de cierta tregua meteorológica.