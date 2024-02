El aviso de César Gonzalo: "No se confíen, no guarden los abrigos, el invierno vuelve"

¡Tenemos noticia! En invierno va a hacer frío, lloverá y también nevará. Vaya novedad pensarán muchos, no es de extrañar. Aunque lo raro de verdad en esta temporada invernal son las temperaturas primaverales que nos estamos viviendo. Así que no guarden los abrigos, no se confíen que el invierno vuelve esta semana. A partir del jueves diremos adiós a la primavera y volveremos a decir hola al invierno.

Frente pasajero

Ha durado un día tan solo el frente que ayer llegaba a la Península, y que hoy se marchará por el noreste del país. Durante la mañana aun podrían caer algunas lloviznas en el norte del País Vasco, de Cantabria, los Pirineos y Cataluña. De cara a la tarde se irán abriendo grandes claros en estas zonas, también en Castilla y León, con una tarde se presenta poco nubosa. En el resto tendremos un lunes de cielos despejados desde primera hora.

Viento fuerte

En Girona se activa el aviso de nivel naranja por viento y oleaje. Las rachas fuertes también se esperan en Menorca y las Islas Canarias. En el caso del Archipiélago Canario el aviso vigente a lo largo del lunes será el de la isla Del Hierro, nivel naranja por rachas de hasta 90km/h.

Calima

Los intensos vientos que llegan a Canarias han pasado previamente por el desierto del Sahara. Ayer dejaron un domingo con mucha calima, polvo en suspensión, en el este de Archipiélago. Hoy aun podrá ser abundante, sobre todo por la mañana, irá disminuyendo al final de la tarde.

Hasta el miércoles primavera

El ambiente primaveral del pasado fin de semana, se prorroga tres días más, lunes, martes y miércoles. Hoy el calor repunta en el sur del país: En Andalucía las máximas llegarán hasta los 23ºC en el valle del Guadalquivir, al igual que en Murcia. Tarde de 21ºC en Badajoz, Castellón, y de 22ºC en Girona. En el centro los termómetros rozarán los 18ºC. En el norte hoy las temperaturas bajan ligeramente, se quedarán unos 16º en Oviedo, A Coruña, Santander, Bilbao y Logroño. En Baleares, Ceuta, y Melilla rozarán los 20ºC. En Canarias llegarán a los 24ºC en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Abrigos preparados

El jueves será el día del cambio de tiempo. Llega una masa de aire polar que desplomará las temperaturas, con más frío del habitual para la fecha. Además, se suma al fuerte viento, la llegada de lluvias, y con el frío, de nevadas sobre todo en el norte. Iremos concretando la previsión de estos días invernales, en pleno invierno, que este año apenas hemos tenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.