El aviso de César Gonzalo: "Aún quedan 36 horas complicadas por las tormentas en el este"

No podrán respirar tranquilos en Murcia, Albacete, interior de Alicante y otros puntos del este peninsular hasta este jueves. Hasta entonces las tormentas serán capaces dejar chaparrones e importantes acumulaciones como las de ayer, además de abundante granizo. Tiempo inestable que no es traído por una DANA, no. En esta ocasión se trata de una vaguada, que sigue aportando el aire frío en altura, necesario, para la formación de estos sistemas tormentosos.

Riesgo por tormenta

Hoy se vuelven a activar los avisos de nivel amarillo, de momento, por chubascos muy intensos en el este de Andalucía, La Región de Murcia, Albacete, Alicante, interior de Valencia, de Castellón, en Mallorca, en Teruel y en el Pirineo Catalán. En todas estas zonas en tan solo una hora se pueden acumular de 15 a 20 litros/m2. En el caso de Murcia la AEMET recalca la posibilidad de fuertes granizadas. En el otro extremo del país en Huelva en Huelva se esperan fuertes tormentas en el norte.

Tiempo más tranquilo

Hoy en el centro de la península nos despedimos temporalmente de las tormentas, porque mañana regresarán. Así que martes de cielos despejados en el oeste de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura. También en casi toda Castilla y León, salvo en el norte de Burgos donde tendrán cielos nubosos. En el norte de Lugo y las comunidades del Cantábrico esperamos cielos nubosos. También en el norte de las Islas Canarias, donde incluso pueden escaparse algunas gotas en una jornada con viento Alisio.

Temperaturas primaverales

Seguiremos sin pasar calor excesivo. Hoy se notará una clara subida en el centro de la Península con máximas de hasta 24º en Madrid, 27º en Cáceres, y en Badajoz ya sí calurosos 32ºC, la más alta del país. Por el contrario, donde se mantiene el tiempo revuelto bajan las máximas. Se alcanzarán tan solo 22ºC en Valencia, 24º en Barcelona y Almería.

Cambios a la vista

Mañana será el último día de fuertes tormentas en el este, después regresa el tiempo estable. A cambio las lluvias, débiles, aparecerán en el extremo norte a partir del jueves. También se notará un cambio importante en las temperaturas en un jueves que traerá un ascenso térmico generalizado, especialmente en el norte. Con más calor y sin tormentas fuertes llegaremos al fin de semana.

