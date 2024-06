Los anuncios de César Gonzalo: ahora más verano, pero ojo, volverá el fresco para un 40 de mayo de sayo

Cuando estamos a punto de entrar en pico de calor de esta semana, nos hemos acordado del famoso refrán ‘hasta el 40 de mayo no te quites el sayo’. Pues este año, aunque no lo parezca, se va a cumplir y con creces. Es más, deberíamos decir, hasta más allá del 40 de mayo, no te quites el sayo.

Desplome térmico a la vista

Porque la semana que viene, tras el desplome térmico y las tormentas del sábado y domingo, seguramente la comencemos en manga larga. Un ejemplo claro los encontramos en Soria. De unos veraniegos 32ºC este jueves, llegaremos al lunes con solo 19ºC de máxima y un frío amanecer de tan solo 8ºC. Queda mucho así que vamos con la noticia del día que otra vez es el calor.

Aún más verano

Este miércoles llega con una nueva subida de temperaturas. Será más acusada en el Alto Ebro y Castilla-La Mancha, zonas donde el calor va a ganar hasta 6ºC más. Tendremos una tarde más veraniega que la de ayer con hasta 33ºC en Logroño, Valladolid, Zamora y Huesca. Las máximas llegarán a los 34ºC en Madrid, Murcia, Cáceres y Lleida. La capital con el valor previsto más alto será Córdoba con 37ºC. El contraste lo encontramos en el oeste de Galicia, donde las temperaturas bajan, con máximas de tan solo 18ºC en A Coruña. Los 20ºC se mantienen a orillas del Cantábrico.

Cielos despejados

Miércoles soleado con contadas excepciones. En el norte de Galicia y Asturias el día ha comenzado con nubes bajas, por la tarde deberían dejar grandes claros. En el caso de Canarias el flujo de viento norte volverá a dejar cielos nublados en la cara norte de las islas de mayor relieve. El viento de Levante, que aún soplará con fuerza, dejará algunos intervalos nubosos en Ceuta y el litoral de Cádiz.

Avisos por calor

Mañana nos espera una subida más, y será suficiente para que los avisos por calor vuelvan a activarse en la Península. De nivel naranja, riesgo importante, en el valle del Guadalquivir por temperaturas de hasta 40ºC. De nivel amarillo en el sur de la Comunidad de Madrid y valle del Ebro por hasta 36ºC medidos a la sombra.

Y después llega una DANA

El resto de la semana vendrá marcado por la llegada de una DANA al oeste del país. Nos dejará sábado y domingo de tormentas en el interior, y de bajada muy acusada de temperaturas. Así tendremos que ir preparando el ‘sayo’, o mejor dicho la manga larga, para el domingo 9 de junio o 40 de mayo como prefieran.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.