El anuncio de César Gonzalo: vuelven las tormentas al este mientras el calor está en retirada

Dos importantes novedades llegan en este miércoles. Una es la bajada de las temperaturas, que provocará que el calor perdone durante los próximos días. La otra es el aumento de la inestabilidad, por la llegada de una vaguada de aire frío en altura, que permitirá la formación de intensas tormentas en el este de la Península de aquí al viernes.

Lluvias fuertes

Hoy es un día para alejarse en la medida de lo posible de ramblas y cauces secos en Cataluña y en el norte de Castellón. Es donde se activa el aviso de nivel naranja por riesgo importante por fuertes tormentas. Se prevén intensos chaparrones que en tan solo una hora puedan acumular hasta 40 litros/m2, o lluvias persistentes que en 12 horas puedan sumar hasta 120 litros/m2. En nivel amarillo encontramos Aragón y el norte de Navarra donde también se esperan fuertes precipitaciones. Además, en estas regiones es probable que el granizo, pueda superar los 2 cm de diámetro. Serán más débiles las lluvias que puedan caer en el norte del País Vasco, Cantabria, Asturias el norte de Galicia y acompañadas de fuerte viento alisio en el norte de Canarias. En el resto seguirá el tiempo estable, con nubosidad recorriendo los cielos de la mitad norte y el centro.

El calor perdona

Salvo en el sureste donde hoy subirán ligeramente, en el resto las máximas descenderán. De forma acusada en el norte, donde restarán hasta 7º C a las máximas de ayer, la bajada será menos palpable en la mitad sur. Tan solo llegarán a los 24º C a 25 ºC en Burgos, Logroño, Pamplona, Bilbao y Lugo. Se prevén 30 ºC en Zaragoza, Lleida y Santa Cruz de Tenerife. En la mitad sur llegarán a 37 º C en Sevilla, 34º C en Ciudad Real y 33º C en Badajoz. La más alta del país se alcanzará en Murcia con 38 º C, las más bajas serán los 23º de A Coruña, Oviedo y Santander.

El jueves más

Mañana será el día con el tiempo más complicado de la semana. Las fuertes tormentas se extenderán al resto de la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. Y se mantendrá en Cataluña y Castellón. Además, el desplome térmico continuará. Llegará al centro, y se hará muy palpable en la mitad este. Por el contrario, el calor se aferrará al suroeste del país, donde las temperaturas volverán a ser elevadas para los siguientes días. En lo que quedará de semana, veremos con las precipitaciones se reducirán y notaremos como las temperaturas comenzarán a recuperarse. Pero de momento hoy y mañana el calor perdonará, con fuertes tormentas en el este.

