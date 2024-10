Jorge Olcina, ante la DANA que deja decenas de muertos: "El cambio climático esta aquí y ha venido para quedarse"

Decenas de muertos y el tercer mayor desastre natural de la historia de España. La DANA, que afecta en mayor medida a la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, deja en shock a todo un país. En Antena 3 Noticias hemos abordado la situación en el debate digital de '¿Lo Hablamos?' con los meteorólogos Roberto Brasero, Mercedes Martín, Francisco Martín León y Jorge Olcina, director del laboratorio de climatología de la Universidad de Alicante, con quienes hemos analizado las terribles consecuencias que deja el temporal y las formas de actuación que se han seguido.

"El cambio climático está aquí y ha venido para quedarse"

Olcina ha sido tajante. Considera que "este episodio pone de manifiesto que el cambio climático esta aquí y ha venido para quedarse", además de "que antes había fenómenos, pero ahora son mas frecuentes y el calentamiento del agua del mar es un factor determinante". Además, insiste en que en "España no tenemos educación para el riesgo", puesto que "la población no sabe cómo actuar, los avisos están bien, pero en realidad la sociedad no esta preparada porque en los colegios no se enseña, la población no sabe como reaccionar". Esto sería, según Olcina, lo que ha producido el desastre". "El cambio climático hará que estos fenómenos cobren mas fuerza e intensidad", explica Jorge Olcina.

¿Se podía intuir la magnitud del desastre? Olcina considera que "no", ya que "la calidad de los modelos han mejorado muchísimo, y en esta ocasión también se había dado ese aviso", ante lo que Olcina vuelve a incidir en que lo más probable es que "lo que ha fallado es que la gente no hacemos caso de los avisos, o quizá tendremos que reflexionar de cómo se dan esos avisos". Explica que "la gente sacó el coche, circuló por carreteras...", por lo que "a priori nunca puedes imaginar porque piensas que la gente puede ser mas prudente".

Este tipo de fenómenos van a constituir "una constante de los próximos años", ante lo que Olcina también reflexiona que "en este debate el negacionismo se habrá dado cuenta de que esto no cabe, el hacer acciones en contra de la mitigación del cambio climático", puesto que "estamos en un proceso complejo que nos va a acompañar todo este siglo":

La DANA, en datos

Los datos que se lleva consigo esta DANA evidencia que este desastre natural se posiciona en el tercero más catastrófico por número de fallecidos tras la riada de Biescas (Huesca) en 1996, que alcanzó 87 fallecidos, y la riada del Turia en 1957, en la que perdieron la vida entre 80 y 100 personas.

El desastre natural que más vidas se ha cobrado en nuestro país fue la riada del camping de Biescas, en la provincia de Huesca el 7 de agosto de 1996. Una crecida repentina del torrente de Arás arrasó el camping Las Nieves, ocasionando la muerte de 87 personas y dejando heridas a más de 187.

