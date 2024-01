El Gobierno gallego cifra en 42 sacos la cantidad de pellets que se han retirado de las playas

La Xunta de Galicia ha dado a conocer los datos relativos a la recogida de pellets. Hasta el momento, el operativo desplegado por el gobierno autonómico -formado por 269 personas- ha retirado en costa "el equivalente a 42,2 sacos" de estos elementos. Desde la consellería de Medio Ambiente también han actualizado el número de arenales en los que han actuado. Hasta el momento, la Xunta lleva limpiadas unas 50 playas. Las últimas en las que se han avistado estos plásticos han sido la de A Mexilloeira y Areas das Pipas, en O Grove (Pontevedra) y la Praia de Bornalle, en Muros (A Coruña).

Nuevos protocolos para Ayuntamientos y voluntarios

Tras la reunión de seguimiento celebrada en la tarde del jueves, se han puesto en conocimiento común los protocolos elaborados para la recogida de pellets por parte de voluntarios, para Ayuntamientos y para entidades y profesionales.

A las asociaciones de acción voluntaria se pide que antes de comenzar con la limpieza contacten con los Ayuntamientos para saber cómo y dónde recoger los plásticos y, posteriormente, dónde depositarlos, así como formar previamente a los participantes. Además, se indica que no se debe acudir con animales de compañía, no extraer elementos naturales -como pueden ser algas o conchas-, no usar medio mecánicos y, al retirar los pellets, deben meterse en sacos plásticos cerrados para evitar que se esparzan de nuevo y no depositarlos en los contenedores de basura municipales.

Se intensificará la vigilancia este fin de semana

Basándose en las previsiones meteorológicas para los próximos días, se va a "intensificar la vigilancia" de la llegada de bolitas durante el fin de semana, teniendo en cuenta la evolución de las corrientes marinas. Según ha indicado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, las previsiones de cara a los próximos días indican que "puede propiciar la llegada de pellets" a la costa, unas condiciones que están "en permanente análisis" y "también serán públicas".

Tras el anticiclón de este jueves y viernes, que protege de la llegada de material a costa, a partir de este sábado se espera "la llegada de una borrasca con vientos del sur" que son "favorables para empujar pellets hacia tierra". "Pellets que, lo sigo diciendo, no sabemos si están o no, si salieron del contenedor o no salieron".