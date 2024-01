Roberto Brasero presenta a Hipólito, la borrasca que subirá las temperaturas: "El fin de semana volvemos a 20ºC…¡O más!"

Con frío empezará el viernes, incluso más que el de esta jornada. Pero luego lucirá el sol. En el fin de semana no tendremos tanto sol porque volverán a llegar nubes que nos envía una borrasca que se acerca por el Atlántico y a la que han llamado Hipólito. Pero aunque lleguen nubes y algunas lluvias, y a pesar de estar invierno, no viene más frío. Al contrario: durante el fin de semana subirán las temperaturas de manera generalizada y el domingo el termómetro volverá a marcar o superar incluso los 20ºC, y no solo en las Canarias.

De momento, heladas

El viernes comenzará de nuevo con heladas, que se encontrarán los más madrugadores en más de media España. Helará más que el miércoles, con temperaturas bajo cero en la mitad norte y centro peninsular: las heladas cubrirán gran parte del interior peninsular, a excepción del extremo suroeste y prelitorales y serán puntualmente fuertes en las montañas del norte. Pero luego, durante el viernes, lucirá mucho el sol y hará más llevadero el frío de la tarde, que será un poco menos que el de este jueves porque las máximas aumentarán de manera generalizada, salvo en el sureste peninsular, donde encontraremos nubes.

Este viernes esperamos algunas nieblas en Andalucía y nubes en el sur del Mediterráneo que podrían dejar alguna lluvia débil, más probables en el Estrecho. En Baleares ya no lloverá, ni tampoco nevará en ningún lugar de la península. En Canarias, sol y viento fuerte. Pero llegará el fin de semana y llegarán también algunos cambios.

Subida de temperaturas previstas para el sábado | Antena 3 Noticias

La borrasca Hipólito

Por el Atlántico se acerca una borrasca llamada Hipólito. Es el nombre que le toca en el listado de borrascas de gran impacto, es decir, que pueda generar grandes vientos o lluvias fuertes, pero en este caso aquí no llegará nada de eso. La borrasca se quedará lejos de nosotros, pero nos enviará algunos frentes, sobre todo de nubes y una masa de aire más cálido que hará elevar las temperaturas de manera generalizada.

El sábado todavía podrá empezar con heladas, pero luego por la tarde ya sumaremos cinco o seis grados respecto a las temperaturas del viernes. En cuanto a las lluvias, el sábado son probables solo en Galicia y en el oeste de Canarias, aunque se podría nublar el resto del oeste peninsular y, por la tarde, en la zona centro.

Meteosat con la borrasca Hipólito | Antena 3 Noticias

El domingo, a 20ºC... ¡Y más!

El domingo iría atravesando la Península ese frente atlántico que nos envía la borrasca Hipólito y por lo tanto sería un día de más nubes, aunque las lluvias en principio parece que serán débiles y concentradas en la mitad noroeste de la Península. Puede que el frente vaya rápido y pronto se vayan abriendo claros por el oeste, salvo en Galicia, donde podrá llover con más fuerza e incluso con alguna tormenta. Las nevadas serían escasas y solo en zonas muy altas.

Y es que Hipolito nos mandará más nubes y algunas lluvias, pero nada de frío. Al contrario: el domingo temprano ya no se esperan heladas y por la tarde sumaremos otros cuatro o cinco grados. Así, respecto a las de este jueves, podríamos tener 10 grados más en apenas tres días. En Palencia, donde la máxima de esta jornada es de 5ºC, el domingo se espera que sea de 15ºC; en Cuenca, de los 6º de máxima de este jueves, a una máxima de 16ºC para el domingo. Y las vamos a tener más altas: en Huelva, Jaén, Almería, Ceuta, Córdoba y Badajoz podríamos llegar a 20ºC este domingo; en Sevilla, Málaga, Melilla y Albacete, a 21º; en Granada, a 22ºC; hasta 23ºC en Alicante; y 24ºC de máxima podríamos tener en Valencia y Murcia. Y en Bilbao, 19ºC.

Eso no es frío, tratándose del invierno, aunque la presencia de nubes impida que se note más. Pero desde luego estamos hablando de un cambio notable en las temperaturas. De las heladas y el crudo invierno de estos días a unas temperaturas que no serán nada invernales.

Esta nueva situación de llegadas de lluvias atlánticas y de altas temperaturas para la fecha en principio se prolongaría durante la semana que viene, y eso podría tener otra consecuencia: desparecerá gran parte de la nieve que acaba de caer y esa nieve derretida podría generar crecidas en ríos del norte peninsular. Es solo una posibilidad, pero vamos a estar atentos. Y de momento lo que ya vas a ir notando es que este enero de repente se va a volver menos frío.