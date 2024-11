Daniel López Acuña, epidemiólogo: "El riesgo de brotes de enfermedades infecciosas es una preocupación"

De la crisis generada por la DANA en España, que ya deja más de 200 muertos, surgen otras problemáticas, como la cuestión de la salud pública. En las imágenes que llegan desde las zonas afectadas, es posible ver a voluntarios con mascarillas, guantes y otros artilugios de protección. Esto ocurre, tal y como explica el epidemiólogo, Daniel López Acuña, debido a que "el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas", siempre es "una preocupación en todo tipo de desastres como son inundaciones, riadas o tsunamis".

Pero, ¿dónde reside el problema realmente? "En la contaminación que se produce con aguas negras", lo que "implica enfermedades como son las disenterías bacterianas, la hepatitis viral A y podemos tener enfermedades virales... todo tipo de enfermedades bacterianas, que pueden producirse por contaminación de aguas fecales hacia las zonas de barro, agua y contaminación cruzada de las fuentes de agua potable". Insiste en que "la preocupación mayor debe ser el agua, el agua contaminada y el consumo de agua potable y el restablecimiento de un saneamiento adecuado".

¿Riesgo por los cadáveres?

"El tema de los cadáveres es un mito", sentencia el epidemiólogo, puesto que "no hay un riesgo de epidemias que vayan a ser generadas por la descomposición de cadáveres". Explica que "los cadáveres deben ser manejados de manera adecuada, identificados, no tiene por qué hacerse ninguna desinfección, sino que hay que tratar los cadáveres con todo el respeto, sin pensar que esto va a entrañar un riesgo de que se genere epidemias".

Los voluntarios deben trabajar protegidos

La ola de solidaridad con Valencia y el resto de zonas afectadas está siendo tremenda, pero los expertos insisten en que todos aquellos que se desplacen a las localidades arrasadas por la DANA, deben hacerlo protegidos. "Es importante que trabajen con pantalón largo, manga larga, guantes, mascarilla, si se puede protección ocular para evitar cualquier riesgo de contaminación".

¿Es necesario la vacunación del tétanos? Daniel López Acuña cuenta que "el tema de la vacunación de tétanos es simplemente que mucha gente no tiene refuerzo de la vacunación de tétanos en la edad adulta y quien no lo tiene sí que debería vacunarse. Quien ha tenido un refuerzo reciente, no hay ninguna necesidad de vacunación". "El tétanos es simplemente un riesgo que puede estar asociado a heridas que se produzcan con materiales contaminados o barro contaminado".

Pedro Sánchez comparece desde Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este martes a las 12:00 horas desde el Palacio de la Moncloa para anunciar las medidas y ayudas dirigidas a los afectados por la DANA, que ha comprometido sobre todo a la Comunidad Valenciana, según han informado fuentes del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com