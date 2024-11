Yolanda Díaz anuncia un "escudo laboral" para los afectados por la DANA: las principales medidas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho públicas las principales medidas del "escudo laboral" que el Gobierno central va a impulsar para los afectados por la DANA en Valencia. Este escudo sería similar al que se utilizó para la pandemia de 2020 y tendrá carácter retroactivo desde el martes 29 de octubre.

¿Qué 'protege' el "escudo laboral"?

Este 'escudo' incluye medidas como: los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sin periodo de carencia: obliga a que se mantenga el empleo, que no se despida a quien se deba ausentar por estar afectado por el temporal y aplicación del 'Plan Me Cuida' —se aplicó en la pandemia y se trata de reducciones de jornada para cuidados—.

"Desde el primer minuto estamos, no a disposición, sino trabajando para avanzar y nos ponemos al servicio del pueblo valenciano", ha dicho Díaz después de reunirse este lunes con el conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira y con las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Delegación del Gobierno en València.

A estas palabras también ha querido lanzar un mensaje de "unidad" de administraciones y agentes sociales y de "tranquilidad" para la ciudadanía: "Estamos terminando un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la Comunitat Valenciana, para salvar todo el tejido productivo valenciano, directo e indirecto, todas las empresas y todos los puestos de trabajo afectados, directos e indirectos, y a todas las personas autónomas".

Este "escudo laboral" será aprobado en el Consejo de Ministros y tendrá "efectos jurídicos desde el día de la catástrofe (29 de octubre)". Además, a estas medidas no se van a circunscribir a los municipios afectados ya que "las actividades productivas no dependen del código postal ni limitaciones geográficas".

Obligación del mantenimiento del empleo

La ministra de Trabajo también ha señalado que se establece la obligación del mantenimiento del empleo y se limitará el despido, así como se produjo en la pandemia. "El objetivo del gobierno de España es que no caiga ninguna empresa, que no caiga ningún trabajador, ni una trabajadora. Le pido responsabilidad a todo el mundo. Le pido a las empresas también que mantengan el empleo, porque tenemos los recursos públicos para que no se despida a nadie", ha expresado.

Asimismo, durante los ERTE, no se podrán realizar horas extras, no puede haber externalizaciones salvo por motivos fuera de la actividad ordinaria de la empresa ni podrá haber nuevas contrataciones más que aquellas que sean necesarias por necesidades diferentes de las empresas.

Hacienda paraliza el segundo pago del IRPF

A consecuencia de todo lo ocurrido por la DANA, la Agencia Tributaria ha paralizado el cobro del segundo pago del IRPF a todos aquellos valencianos a los que en la declaración de la renta les salió a pagar y optaron por pagarlo en dos plazos. Esta medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

