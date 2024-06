¿Usas Tik Tok? Cuidado con la nueva estafa que te promete este increíble trabajo y puede meterte en un lío

Dice la sabiduría popular que "nadie regala duros a cuatro pesetas" y aunque siempre que recibimos una tentación muy buena nuestra parte racional se inclina a pensar que no puede ser verdad hay una parte emocional de nuestro cerebro que nos lleva a fantasear con el "por qué no".

Pues precisamente de esas ganas de que nos ocurra algo realmente bueno vamos a hablar en esta noticia y es que en los últimos meses se han incrementado las estafas ofreciendo ofertas de trabajo irresistibles.

Los ciberdelincuentes suelen ir siempre un paso por delante del resto. Saben dónde poner en práctica su estafa y saben a quién timar. De este 'pufo' en concreto del que vamos a hablar lo primero que tenemos que decir es que te llega a través del móvil y un lugar muy bueno para los estafadores es la red social Tik Tok.

Las víctimas potenciales reciben una oferta laboral a través de un mensaje, se suelen prometer unas condiciones inmejorables. Buenos sueldos, horarios y un trabajo fácil de hacer. Las ganancias pueden ir desde los 100 a los 1.000 euros solo por una o dos horas de trabajo diarias. ¿Quién diría que no a este sueldo?

Si el receptor del mensaje se deja llevar se encuentra con la posibilidad de inscribirse en una falsa oferta de trabajo. Es ahí cuando la víctima da datos como nombre, número de teléfono o dirección. Estos datos que parecen no tener importancia en el futuro pueden ser utilizados para llevar a cabo actividades delictivas.

¿Qué es el phishing?

Se trata de una estafa de phishing. A través de esta técnica los hackers intentan que las víctimas pinchen en un link para ir a una página web con apariencia casi idéntica a la de nuestro banco, nuestra empresa energética, etc.. Así nos hacen cree que estamos en una web oficial y no dudamos en meter nuestro usuarios y nuestra contraseña, y 'ellos' recogen esa información para ellos o para vender en la 'darkweb', el mercado negro.

Hay que tener en cuenta que no es un ataque a la empresa, es un ataque al individuo, por lo que no hay mucho que pueda hacer la empresa. Somos nosotros los que tenemos que ser responsables y mirar siempre el link, fijarnos en que si no acaba exactamente igual que la web oficial entonces probablemente estemos ante un ataque.

Tenemos que tener no solamente mucha prudencia sino que tenemos que tratar de contárselo a todo el mundo, por ello usar las redes sociales para esto es además de importante, positivo.

Los intentos de llevar a cabo estafas de phishing aumentaron en más del 40% durante el pasado año, llegando a un total de 709.590.011 intentos, según Kaspersky.

