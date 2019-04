Resuelto el misterio de los empleos en Galapagar: una multinacional empadronó en la localidad a 2.500 personas

Este municipio de la sierra noroeste de Madrid tiene alrededor de 32.000 habitantes. De la noche a la mañana, las estadísticas sorprendían: una subida espectacular de casi 2.900 nuevos empleos, un 52% en un solo año. Nada comparable con el dato de afiliación de España, del 3,2 % en 2016.

Los vecinos están sorprendidos, no se lo explican. Tampoco la persona que representa a los empresarios de Galapagar: "Me parece desproporcionado. No es para que haya un aumento tan grande".

Un misterio estadístico que también tenía despistado al propio ayuntamiento. El concejal de Empleo, Borja Luján, "lo desconocemos, los datos de la Seguridad Social no son competencia nuestra".

En el consistorio barajaban varias teorías. Por ejemplo que los datos no estuvieran actualizados o que una gran empresa hubiese afiliado a sus empleados aquí o fueran trabajos temporales. El misterio está resuelto. Una filial de una multinacional ha empadronado en Galapagar a 2.500 empleados que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid.