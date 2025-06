El trabajo se triplica en verano ante la falta mano de obra en hostelería: "No conseguimos plantilla"

En zona de costa hay carteles que ponen de manifiesto que se necesitan profesionales para trabajar. Anuncios colgados en los propios establecimientos como "Se necesita personal urgente", "Oferta de empleo para camareros y ayudantes de cocina" o "Busco camarero para fin de semana con experiencia y papeles". Y a pesar del reclamo publicitario y de las agencias de colocación no hay personal. Explica José Luis Contreras, director del See You Hotel Port Valencia: "Faltan limpiadoras, gente de mantenimiento, camareros, empleados para recepción, y sobre todo, personas que estén preparadas para el puesto. Utilizamos empresas de trabajo temporal y cuando vienen candidatos vemos a veces que no están cualificados y que lo primero que preguntan es cuánto vamos a cobrar".

Las historias de muchos hosteleros en esta época estival es similar, buscan y no encuentran empleados. Explica Mario Sáez, propietario del restaurante Enclave de Mar de Port Saplaya: "Estamos llegando a un sistema caótico, nosotros tenemos anuncios puestos en varias agencias de empleo durante todo el año y no llegamos a consolidar una plantilla, de hecho, tenemos que cerrar algún día de la semana porque nos falta personal.

Ahora nos valemos los fines de semana de estudiantes para salir adelante".

En la misma línea se manifiesta Rolier Cabreras, encargado del restaurante Aral de La Pobla de Farnals: "Estamos escasos de personal, no encontramos gente que quiera trabajar en verano, necesitamos personal de sala y de cocina. Confiamos en los estudiantes y universitarios que finalizan en breve clases para que se incorporen al mercado laboral. Vienen con ganas y se sacan un dinero los meses de julio y agosto".

En pleno paseo marítimo de La Pobla de Farnals, Valencia, está el restaurante Los Gómez, su encargada lo tiene claro: "Aquí se necesitan 13 personas y ahora somos 8, buscamos gente de sala con ganas de trabajar. Dice que hay empresas como la suya que dan buenas condiciones, la motivación pasa por ayudar a conciliar a los empleados y un buen salario".

Queda de manifiesto qué trabajo no falta, pero que existe un problema serio para encontrar mano de obra en hostelería dispuesta a trabajar en verano, con jornadas partidas y salario según convenio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.