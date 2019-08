Los trabajadores de Trablisa, empresa encargada de los filtros de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona, han decidido mantener la huelga indefinida y de 24 horas convocada a partir de las 00 horas de este viernes, ha informado el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez.

Los vigilantes de seguridad de El Prat han votado por amplia mayoría rechazar la propuesta que la empresa planteó en la mediación del miércoles al considerar que no satisfacía sus demandas de mejoras salariales y laborales, como el plus de un euro por hora trabajada para compensar la sobrecarga de trabajo. La propuesta de la empresa no prospera al obtener 175 'noes' frente a 2 'síes'. De los 499 empleados llamados a la votación, solo han participado 177, menos de la mitad.