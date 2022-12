Tecnología accesible: el gran reto de las marcas para no dejar a nadie atrás

La tecnología evoluciona muy rápido, solo hace falta echar un vistazo a nuestros móviles. Cada año, llegan nuevos modelos, con nuevas funcionalidades y diseños. Y, aunque no nos demos cuenta, todo esa innovación supone un gran reto de adaptación para las personas con discapacidades. Muchas marcas han empezado a ser conscientes del problema trabajan para que sus dispositivos sean accesibles para todos. "Intentamos que la tecnología esté al servicio de todas las personas, indistintamente de sus capacidades", nos cuenta Miguel Ángel Ruiz, responsable de Marca e Innovación de Samsung España.

Pero, ¿cómo se consigue que la tecnología sea accesible para todos? Pues lo primero es conocer y entender los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidades visuales, auditivas o de movilidad. "Cuando salieron los primeros móviles, una persona ciega no podía ver la pantalla, había teclas, pero no tenían ningún tipo de feedback en formato audio para que pudieran saber lo que estaba ocurriendo", explica Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación en Fundación ONCE. "En ese primer momento, el teclado todavía permitía hacer una llamada", añade Hernández, "pero imaginaos cómo se complicó todo para una persona ciega el día que aparecieron los teléfonos táctiles, donde todo es una pantalla. Si te quedas sin feedback por voz, estás totalmente perdido".

Tecnología accesible

El equipo de Jesús trabaja codo con codo con las marcas. "Hemos ido detrás de la tecnología, diciéndoles a las marcas que tengan en cuenta nuestras necesidades", asegura Hernández que no es un trabajo sencillo pero que, poco a poco, las compañías van entendiendo la importancia de todo esto. El objetivo no es adaptar la tecnología para que sea funcional para todos sino conseguir que desde el proceso de diseño el ingeniero que desarrolla la tecnología tenga presente todos los criterios de accesibilidad, las diferentes casuísticas y los distintos problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidades, "porque si no, nos van a dejar fuera, excluidos, como ya nos ha pasado antes". "Esto es muy importante porque las personas con discapacidad también vemos la televisión y usamos el móvil y necesitamos que todo funcione bien", dice Natali González, técnico de Accesibilidad Universal en Fundación ONCE.

Innovación para mejorar la vida de las personas

Para evitar que todo esto siga ocurriendo muchas marcas han puesto en marcha programas para mejorar los futuros modelos de sus dispositivos. "Es poner nuestros recursos, nuestro conocimiento y nuestra tecnología a disposición de un propósito y, en este caso, nuestro propósito son las personas", dice Miguel Ángel Ruiz, de Samsung. Por eso, su equipo colabora desde hace años con Fundación ONCE, les envían sus nuevos productos y ellos los testan "saben lo que necesitan y nosotros buscamos la forma de cubrir sus necesidades", añade Ruiz. Cada televisión, cada móvil, se analiza a conciencia, "tenemos que ir comprobando cada uno de los requisitos y ver si es fácil configurar el menú de accesibilidad para que se adapte a nuestras necesidades, las opciones que ofrece...", nos cuenta Natali. Un trabajo que se hace con un único objeto, construir entre todos una tecnología inclusiva, accesible y que, por supuesto, nos represente a todos.