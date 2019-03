South Summit, el encuentro de emprendedores donde venden sus propuestas en menos de diez minutos

South Summit es uno de los encuentros de emprendedores más importantes de Europa.

Hay muchas empresas dispuestas a invertir en un proyecto que se tiene que vender en apenas diez minutos. Aquí se concentran los mejores emprendedores de todo el mundo, que tienen menos de la mitad de lo que dura un informativo para vender su proyecto a los 150 inversores presentes dispuestos a comprar.

Son 3.500 ideas de muchos sectores como el turístico, el sanitario o el tecnológico.

Tres de los finalistas nos venden su idea en menos de diez segundos.

El primero presenta una camisa de ensueño: ni se arruga ni se mancha. Si se te cae el café a primera hora de la mañana porque todavía no has conseguido abrir del todo los ojos, esta camisa no sufrirá ningún daño y seguirá como nueva.

Para quienes les guste conducir tienen una aplicación que evalúa la conducción y que hace que los mejores conductores acumulen descuentos para el seguro del coche.

Para aquellos que se hayan cansado de su antigua bicicleta estática. Un emprendedor presenta una bicicleta de diseño e inteligente, que puede conectarse al móvil y que hace de entrenador personal.