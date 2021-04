Simulador Renta Web Open 2021: Cómo usar y dónde acceder en la página de la AEAT

El Simulador Renta WEB Open te permitirá realizar la simulación de la declaración de la Renta 2020, pero no podrás presentar dichas simulaciones, ya que para ello es necesario utilizar Renta web.

Renta WEB Open te permite simular tu declaración de IRPF, no requiere la identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales.

Además, permite la generación de un PDF con la vista previa de la declaración. Para ello, tendrás que hacer clic en 'Resumen de declaraciones'. De esta forma podrás acceder de nuevo a los resultados para cada modalidad y se generará el PDF con la vista previa.

Cómo usar y dónde acceder en la página de la AEAT

Tal y como explican en la web de la Agencia Tributaria, el acceso a este servicio está disponible en el portal de la Renta 2020 y en la página de trámites del modelo 100 en la Sede Electrónica. En la ventana inicial podrás comenzar una 'nueva declaración' o 'cargar' los datos de una declaración previamente guardada y creada con la misma aplicación.

1. El primer paso que tienes que seguir es introducir los datos identificativos, incluido el NIF.

2. Una vez aceptada la pantalla de datos identificativos, se accede directamente al resumen de resultados. Desde los hipervínculos disponibles en los conceptos del resumen, podrás dirigirte a las distintas páginas de la declaración e ir introduciendo el resto de datos que permitirán efectuar los cálculos.

3. También, puedes pulsar a 'continuar con la declaración' para acceder a las distintas páginas que la conforman.

4. Si has iniciado una nueva declaración deberás incluir todos los datos, personales y económicos, para simular el resultado.

5. Una vez cumplimentada la declaración, es conveniente validar los datos consignados para comprobar si hay errores.

6. Por último, accede a la última página, 'Documento de ingreso o devolución', ahí, podrás comprobar el resultado.