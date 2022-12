Save The Children canta el Gordo de este año con las "cifras de la vergüenza"

No hace falta más que preguntar a nuestros abuelos para saber que las Navidades de antes poco tienen que ver con las de ahora. Las luces y las celebraciones han dado lugar a la excusa perfecta para la fiesta del consumismo muchas veces bañada por un derroche desproporcionado. De ahí que la ONG Save The Children haya utilizado un símbolo de estas fiestas como son los Niños de San Ildefonso para despertar conciencias sobre la situación de pobreza de muchas familias.

Los datos que expone la ONG son estremecedores y frente a los euros y euros que muchos gastan en esta época en cosas superfluas aseguran que en nuestro país 400.000 niños se alimentan mal, no comen suficientes verduras, frutas, carne o pescado. Denuncian también que 700.000 pequeños necesitan gafas pero sus familias no tienen dinero para comprarlas y que un millón está en su casa con el abrigo puesto porque no pueden encender la calefacción. Se siguen recordando los valores de la tradición, la familia y la amistad que dan sentido a la Navidad pero en muchas ocasiones disfrazados de regalos y cosas materiales.

La estética de la campaña es navideña y en el primer plano se ve a los que podrían ser los niños de San Ildefonso entonando en lugar del tradicional cántico de la Lotería de Navidad las cifras de la vergüenza.

Las cifras de la vergüenza

Save The Children denuncia que un tercio de las familias con niños en España está en situación de pobreza. Se trata de una encuesta a 1.187 familias que pertenecen a la población más vulnerable social y económicamente y que acuden a los programas que ofrece esta ONG.

Según los datos aportados el 64 % de los menores en España residen en familias con ingresos medios mensuales inferiores a 1.000 euros, y más del 70% no recibe ni el Ingreso Mínimo Vital ni rentas autonómicas.

Además, un tercio de las familias analizadas sobreviven con menos de 100 euros al mes por persona, lo que supone una cifra de 3 euros al día por miembro de la unidad. Por ello, esta ONG reclama una ayuda estatal a la crianza de 100 euros mensuales desde los 0 a los 17 años. A su vez, ha propuesto en su informe 47 medidas para reducir la pobreza infantil a través de los fondos europeos que recibe España para cumplir con la Garantía Infantil Europea.

La situación a nivel mundial

Unos 449 millones de niños y niñas (1 de cada 6) vivían en una zona de conflicto en 2021 en el mundo, incluidos 64 millones en las Américas, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior (450 millones), según un informe.

África fue el continente con los niños más afectados por conflictos, con aproximadamente 180 millones viviendo en esas áreas; seguido de Asia, con unos 152 millones. En Europa 19 millones de niños estuvieron expuestos al conflicto", señaló el análisis de la ONG publicado en Nairobi.