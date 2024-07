"Ruido y más ruido. Tenemos la solución: vendemos tu casa", el último recurso de las inmobiliarias para conseguir viviendas

Los vecinos del Santiago Bernabéu están acostumbrados a ver a agentes inmobiliarios merodeando por el barrio. "Nos preguntan si conocemos a alguien que quiera vender su casa", "van cazando a ver si consiguen hacerse con algún piso de aquí", cuentan. Se acercan a los restaurantes, a tiendas, paran incluso a todo el que ven para comprobar si saben de alguien que se quiera ir del vecindario. Pero lo que antes era un interés continuo, ahora se ha convertido en una desesperación por encontrar viviendas vacías.

Una de las técnicas más utilizadas es la de los papeles.Están escritos a mano, todos son iguales y tienen el mismo mensaje: "compro tu casa, no importa estado. Me urge". La mayoría de coches del vecindario tienen estos anuncios pegados en el limpiaparabrisas. "Es algo habitual, nos lo encontrados casi cada día", explican los residentes. En pocos minutos nosotros conseguimos recopilar decenas de ellos, están por todas partes.

Ahora han dado un paso más y utilizan el ruido y los conciertos del Estadio Santiago Bernabéu para que te vayas de tu propia vivienda. "Ruido y más ruido. Esto es solo el principio", así comienza uno de los muchos carteles que vemos pegados en las calles. "¿Impotencia al no poder hacer nada? Tenemos la solución: ¡vendemos tu casa ya!", escriben para intentar convencerte. Es una de las zonas más cotizadas de la capital.

Los vecinos aseguran que estas técnicas empiezan a ser, "un poco abusivas" porque, además de los carteles, los trabajadores están empezando a entrar en los propios edificios. "Me llamaron al timbre de mi propia casa. Habían subido a mi piso para preguntarme si quería vender la casa, no se quién les abriría la puerta", "a mi me han metido carteles por debajo de la puerta", nos explican.

Esta insistencia es solo una demostración más de la falta de vivienda en muchas ciudades. Con las inmobiliarias pendientes de cualquier movimiento, a la caza para comprar y vender cuanto antes. Pero con los vecinos desesperados, hartos de recibir continuos estímulos para irse de su casa.

