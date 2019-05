La retirada de la fragata Méndez Núñez pone en peligro un contrato multimillonario de Navantia

La polémica por la retirada de la fragata española Méndez Núñez del golfo pérsico continúa. El Gobierno explica que tomó esta decisión por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán pero el PP le acusa de usar a las Fuerzas Armadas en plena campaña electoral. No obstante, desde Navantia aseguran que aún no hay ningún contrato comprometido y que no se pondrían en peligro puestos de trabajo en España.

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha acusado al Gobierno de la Nación en funciones de poner "en riesgo" un contrato de 16.400 millones de Navantia con Estados Unidos por la retirada de la fragata Méndez Núñez.

Así se ha pronunciado Nieto en rueda de prensa, después de que el Gobierno haya decidido retirar temporalmente la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones Abraham Lincoln, ante la escalada de tensión con Irán.

El dirigente del PP-A ha pedido al PSOE y a Sánchez "que reflexionen antes de tomar decisiones como ésta y que actúe con la responsabilidad suficiente para que una de las pocas empresas potentes en Andalucía con prestigio internacional como es Navantia, no sufra las consecuencias de su irresponsabilidad".

Tras recordar que el actual Gobierno ya estuvo "a punto" de generar un problema "muy serio" con el encargo que Arabia Saudí había realizado a Navantia, Nieto ha destacado que entonces "hubo que ayudar desde todos los sitios para que ese amago no se convirtiera en un drama para los trabajadores de Navantia".

Navantia opta a un gran contrato para diseñar 20 fragatas similares a la Méndez Núñez para el Ejército Norteamericano por una cuantía de 16.400 millones de euros, lo que preocupa en Ferrol y Cádiz.