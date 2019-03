Rajoy defiende el "cambio de ciclo" de España ante inversores estadounidenses

España tiene hoy "un fundado derecho a la esperanza" porque, aunque queda "mucho camino que recorrer", las reformas puestas en marcha por su Gobierno empiezan a dar "resultados" a la vista de todos, ha sostenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En una conferencia ante la Cámara de Comercio estadounidense,, a la que han asistido directivos de empresas españolas y estadounidenses, Rajoy ha destacado que el efecto "más importante" que han tenido hasta la fecha sus reformas ha sido "la ganancia de competitividad" del país, haciéndolo más atractivo para la inversión extranjera.

Tras recordar que el reto principal que tiene por delante España en la actualidad es crear empleo, ha subrayado que los 47 millones de españoles que "no se resignan" constituyen "el principal activo" de un país que encara ya la senda del crecimiento. Rajoy ha aprovechado esta alocución, que llevaba por título 'España, de vuelta al crecimiento, preparada para los empleos', para enumerar las reformas que su Ejecutivo ha puesto en marcha y para remarcar las diferencias existentes con la situación de hace un año.

Hoy, ha dicho, "no hay dudas sobre el euro, nadie habla del rescate" de España, ni tampoco de la falta de competitividad de su economía. Entre otros datos macroeconómicos, ha destacado la capacidad del país por reducir en tan solo un año su déficit público de un "inaceptable" 9 por ciento a un 6,84%.

Ha puesto en valor el tímido crecimiento del 0,3 por ciento registrado en el último trimestre de 2013 y ha recordado que el año pasado fue el mejor desde 2008 en materia de empleo, aunque este punto es el principal desafío actual. También ha subrayado que España ha sido el "único país grande la zona euro" que ha aumentado sus exportaciones y ha recordado que la previsión que maneja el Gobierno es que la economía crezca un 0,7 por ciento en 2014, año en que habrá "crecimiento neto del empleo".

Mantendrá su "impulso reformista"

Rajoy ha asegurado que el Gobierno seguirá con su "impulso reformista" para eliminar las trabas al crecimiento y para ello, entre otras cosas, aprobará en marzo una reforma fiscal integral. Todo ello le ha valido para afirmar que España está en "vías de superar" la crisis, si bien ha admitido que queda "mucho camino que recorrer", pues aún hay una "gran cantidad de españoles que quieren y no pueden trabajar".

La transformación que ha experimentado en tiempo récord la economía española no habría sido posible, ha admitido, "sin una sociedad comprometida, responsable y decidida a dar la batalla por recuperar los niveles de bienestar que merece". No habría sido posible sin los 47 millones de españoles "que no se resignan a desandar el camino de éxito que han protagonizado en las últimas décadas". "Ellos son el principal activo de un país que encara ya la senda del crecimiento", ha asegurado.

Para apoyar desde fuera la recuperación española, Rajoy ha pedido a los empresarios estadounidenses que inviertan en España, que hablen bien de este país y que apoyen la conclusión del Tratado de Libre Comercio e Inversiones que negocian EEUU y la UE, pues España sería uno de los países más beneficiados por el aumento de los intercambios comerciales.

La US Chamber of Commerce es la cámara de comercio más grande del mundo con más de tres millones de asociados, desde pequeñas y medianas empresas hasta algunas grandes corporaciones, para quienes hace lobby ante las instituciones federales del país.

El acto con Rajoy ha contado con el patrocinio de Repsol y media docena de empresas americanas, como UPS y Fedex (envío de paquetes), la farmacéutica Lilly, el fabricante de automóviles Chrysler, y el fabricante de productos de cuidado personal Johnson and Johnson.

Escuchando la conferencia estaban los presidentes de ACS, Florentino Pérez; Hoteles Barceló, Simón Pedro Barceló; La Caixa, Isidro Fainé; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; Repsol, Antoni Brufau, y los consejeros delegados de Ferrovial, Iñigo Meirás y Abertis, Francisco Reynés, entre otros directivos, además del presidente de la CEOE, Juan Rossell.

Por parte americana han acudido directivos de empresas como CocaCola, General Electrics, IBM, Intel, Chrysler, Cisco, Advamed, Johnson and Johnson, ATT, Boeing, UPS y Fedex, entre otros, pero entre los asistentes no había ningún presidente o consejero delegado, como mucho jefes de departamento.

Rajoy ha almorzado primero con algunos de estos directivos y posteriormente ha compartido un almuerzo con el conjunto de participantes en la conferencia coloquio. La Embajada de España se ha hecho cargo del vino con el que han acompañado la comida, un Albariño de 2012 para el entrante, un Ribera de Duero de la variedad Tempranillo de 2010 para el plato principal y un cava brut del Penedés.