¿Qué comunidades autónomas reciben más dinero del Estado y cuáles menos?

La financiación autonómica no es la misma para todas las comunidades autónomas. El Estado destina más dinero a unas que a otras dependiendo de las necesidades de cada una. Este año todavía no ha finalizado y, por tanto, no sabemos cuánto dinero han recibido. Sin embargo, Cantabria, Asturias y La Rioja se situaron a la cabeza en 2021.

En general, siempre encontramos diferencias en las financiaciones de cada comunidad autónoma. El año pasado las que más dinero recibieron fueron Cantabria, Asturias y La Rioja. Por el contrario, quienes menos favorecidas se vieron fueron Comunidad Valenciana, Madrid e Islas Baleares. En 2021, la capital recibió 2.365,7 euros por habitante. Una cifra que Cantabria supera con casi 1.000 euros más por ciudadano.

Lo más llamativo de estos últimos datos es la diferencia entre el dinero que recibe la Comunidad de Madrid y el dinero que recibe Cataluña, en base a los datos del año pasado. Entre ambas comunidades hay más de 400 euros de diferencia, siendo Madrid la que menos recibe.

Balance por CCAA

Otras comunidades autónomas también reciben una buena cantidad de dinero por parte del Estado. La Rioja alcanza los 3.238,6 euros por habitante y Asturias, los 3.077,7 euros. Cantabria fue la comunidad que más obtuvo el año pasado en este aspecto, con 3.278,9 euros por habitante. Otras comunidades que no tienen tanta suerte son las que no alcanzan los 3.000 euros. Este caso es el de la Comunidad Valenciana, con 2.247,1 euros por ciudadano, o las Islas Baleares, con 2.373, 5 euros por habitante.

Cataluña y Comunidad de Madrid

