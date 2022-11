De productos gratis de Amazon a vuelos de Iberia para viajar por Europa: las estafas virales del Black Friday

Como cada año por estas fechas, debemos ser más precabidos de lo habitual para no caer en estafas y fraudes de cara al 'Black Friday'. Durante los días previos a esta fecha han comenzado a circular diferentes bulos que no debes creerte. Te contamos todos los detalles para que no piques:

¿5.000 productos gratis de Amazon por el Black Friday? Falso

Un nuevo intento de phising camuflado como una promoción de Amazon bajo el gancho "5.000 productos gratis":

“Ahora estás participando en el concurso anual del Black Friday de Amazon. ¡Responde a este breve cuestionario, encuentra el premio oculto y gana un increíble y exclusivo regalo!”, señala el mensaje para que los usuarios piquen.

Esta publicación fake es recurrente y ya ha circulado por estas fechas, de cara al Black Friday, en años anteriores.

Es importante no rellenar la encuesta que solicitan. Tampoco compartir ningún dato personal o bancario. Y ojo con compartir el supuesto sorteo con familiares o amigos a través de WhatsApp "para recibir el regalo", tal y como indican. No lo hagamos porque utilizarán nuestros datos para suscribirnos a un servicio de pago y nos convertiremos en víctimas de phising.

No, Iberia no está regalando billetes para volar gratis. Aseguran que se trata de un fraude de cara al Black Friday.

Iberia ha desmentido que se estén ofreciendo billetes para volar gratis. Avisan de que los mensajes que circulan, especialmente a través de WhatsApp, se trata de un fraude.

La propia compañía se ha manifestado a través de redes sociales para que los usuarios no piquen:

"Aviso a los pasajeros: en los últimos días hemos detectado un elevado número de alertas respecto a concursos falsos y sorteos para volar Iberia, que circulan especialmente a través de Whatsapp y que son un fraude".

Además, han querido recordar que los sorteos y promociones se publican siempre en la web de Iberia y también en sus perfiles oficiales: "Os recordamos que todos nuestros sorteos, concursos y promociones siempre se publican exclusivamente en iberia.com y los perfiles de Iberia en redes sociales"