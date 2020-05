Philip Moscoso, experto en turismo: "Se puede plantear un modelo más selectivo de cuarentenas"

Philip Moscoso, catedrático de la escuela de negocios IESE, es experto en turismo. Responde en directo a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Es posible predecir las pérdidas y cuánto tardará España en recuperarse?

Desde que comenzó la pandemia la previsión para el sector se ha tenido que revisar a la baja varias veces y sigue existiendo mucha incertidumbre. Para los turistas internacionales, los estudios plantean caídas de entre el 60% y el 70%, lo que nos situaría a niveles de hace dos o tres décadas y supondría la pérdida de entre 150 y 200 millones de puestos de trabajo en todo el mundo.

Para el caso de España, si las cosas no mejoran, se estima que la contribución del turismo al PIB se pueda reducir hasta más o menos la mitad, lo que serían unos 90.000 millones, algo mitigada en parte por la demanda del turismo nacional. Tardaríamos entre dos y tres años para volver a niveles cercanos a los que teníamos antes.

¿Qué se puede hacer para evitar este verano el hundimiento del sector?

Aunque esta crisis es muy superior a las que hemos tenido antes, podemos aprender de los errores y aciertos del pasado. Destacaría lo importante que es que haya una coordinación entre los diferentes países, sobre todo los de la Unión Europea, de las medidas que se quieran implantar.

Además, es necesaria una buena coordinación entre lo público y privado para que las medidas tengan en cuenta las implicaciones para las empresas. Por último, hay que apoyar al sector para ayudarle en su supervivencia, ya sea con medidas fiscales, laborales o la promoción de destinos.

¿Cree que es oportuno establecer cuarentenas a quienes lleguen desde otros países?

En España el objetivo es reducir los contagios importados y no queda claro por qué no se hizo antes, aunque desicentiva viajar a España. Se puede plantear un modelo más selectivo, como ahora se está hablando, y librar de la cuarentena a países como Alemania, que han tenido una incidencia menor de la pandemia y son emisores de turistas muy importantes para nosotros y pueden permitir crear los corredores turísticos con Canarias o Baleares.

¿Volveremos al modelo tradicional de turismo o buscar otra forma de explotar este recurso?

Ojalá encontremos oportunidades porque en el sector turístico teníamos unos retos muy importantes antes de la pandemia, como pontenciar la sostenibilidad o abordar la masificación de ciertos destinos. Es posible que en el futuro tengamos que limitar el aforo de destinos como Venecia, y también es un hecho que se lleva tiempo trabajando en reducir el consumo y la contaminación de los aviones.

También es cierto que muchos de los aspectos del turismo no dejan de reflejar la paradoja de la sociedad más en general. Por ejemplo, no nos gusta viajar apretados pero tampoco nos gusta viajar apretados, y esto es algo que no se va a resolver a corto plazo.