La petición de una vecina de Mallorca en una marquesina: “Si queréis ayudarnos no vengáis por ahora”

Un reciente anuncio en la ciudad de Ibiza ha desatado el caos. Se alquila una habitación por 2.240 euros al mes y además piden dos meses de fianza. Así que de entrada hay que pagar 6.720 euros, por lo que para encima poder acceder hay que tener ahorros. Al ver este precio, se puede llegar a pensar que la habitación es de lujo, pero la habitación es pequeña, aunque afirman en el anuncio que al menos tiene muebles.

Este problema es cada vez más frecuente en Baleares, por lo que los vecinos no quieren que les visiten más turistas “por ahora”. Las compañías de vuelo ‘low cost’ anuncian viajes a la isla desde 19 euros, lo que ha desatado la ira de una joven. Se queja de que Baleares está muy saturada, y mientras se ofrecen vuelos a 19 euros, los alquileres están a 1900. “Si queréis ayudarnos no vengáis por ahora”, reza la nota que una joven mallorquina ha dejado en una marquesina de Bilbao.

Y las Islas Baleares no es el único archipiélago afectado por la subida indiscriminada de precios en el alquiler. En Canarias la situación es similar. Un hombre de Lanzarote ha tenido que okupar un garaje porque no encuentra un piso asequible en la isla. Además, no cuenta con baño, se tiene que duchar con garrafas de agua y dormir en un colchón.

El precio de la vivienda en España

El precio de la viviendaen abril ha aumentado un 13%, frente al mismo mes de 2023, según el informe publicado por el portal inmobiliario Idealista. De media, un piso de 80 metros cuadrado cuesta 984 €, un precio elevado que se come gran parte del salario, pero hay zonas donde vivir es todavía más difícil. Las denominadas zonas tensionadas o calientes. Un ejemplo de ello es Ibiza, dónde entre otros factores, el turismo, ha provocado que el precio del alquiler de la vivienda se dispare.

El metro cuadrado del alquiler en las islas es, de media, 17,8 €/m2. Es por eso, que para poder vivir y trabajar allí, son muchos los que recurren al alquiler de habitaciones, con el único propósito de ahorrarse unas monedas, aunque no son muchas.

