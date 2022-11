Sin pensión de viudedad después de 20 años de convivencia con su pareja: "Criamos juntos a mi hija pequeña"

Purificación González, una vecina de Vigo de 69 años, mantuvo durante dos décadas una relación sentimental con Julio, un marinero que murió el 4 de diciembre de 2020 a causa de un ataque de velutinas. Purificación y Julio convivían. Juntos criaron a la hija pequeña de ella, fruto de una relación anterior. Ambos estaban empadronados, desde hacía años, en la casa que compartían en la calle Zamora. Allí recibía él todas las comunicaciones oficiales de la administración pública. Sin embargo, les faltó un papel que acreditara, de manera legal, esa relación. Porque Julio y Puri no se habían casado ni estaban inscritos como pareja de hecho.

"Julio siempre decía que nos teníamos que casar. Esperamos a que la vida nos fuera un poco mejor y cuando ya teníamos todo preparado, la mala suerte se lo llevó", lamenta Puri. Ella nos muestra numerosas fotografías de Julio: con la familia, disfrazado, con sus hijas, con amigos, "incluso en la tele, porque nos gustaba mucho ir de público a los programas", cuenta.

Pero la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es clara: "La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» cuando menos dos años antes (o que han formalizado su relación ante Notario en iguales términos temporales) y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las «parejas de derecho» y no a las genuinas «parejas de hecho»". Como nos explica Carolina Roo, su abogada, "se reconoce la relación y su convivencia, pero al no haber registro civil de la misma, se deniega la prestación económica".

A pesar de tenerlo todo en contra, Puri, que cuenta con el apoyo de la familia de Julio en esta batalla, no se rinde; asegura que va a seguir luchando y aconseja a todas las parejas que se encuentren en una situación como la suya que formalicen la relación.