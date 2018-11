La participación de los jóvenes en el mercado de la vivienda cae un 24% por el precio del alquiler

El porcentaje de jóvenes que han participado en el mercado de la vivienda en España ha sido del 29%, lo que supone un retroceso del 24% en el último año debido a los precios de los alquileres, ya que el número de jóvenes que ha alquilado o ha intentado alquilar ha retrocedido un 39%, mientras que se mantiene el de la compra.

Así se desprende del informe 'Los jóvenes y su relación con la vivienda', elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, que refleja que el porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que participa en el mercado de la vivienda ha pasado del 38% en 2017 al 29% este año, un 24% menos, debido principalmente al alquiler, cuya participación de jóvenes que alquiló o intentó alquilar una vivienda ha bajado hasta el 17%, un 39% menos.

En cambio, en el lado de la compra, o intención de compra, apenas se registran cambios de un año a otro, y se mantiene un porcentaje cercano al 12%.

La directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, explica que el índice inmobiliario del portal acumula subidas durante 3,5%, siendo la mayor en 2017 (+9%), si bien en 2018 se han superado en varias ciudades y capitales de provincia los precios máximos registrados durante el boom.

Por edades, los más jóvenes (de 18 a 24 años) han reducido su participación del 29% en 2017 al 15% en 2018, pero también en la búsqueda de una vivienda en propiedad (del 8% al 4%). Sin embargo, los que tienen entre 25 y 34 años han apostado más por la compra de vivienda, pasando del 6% al 9%. En este segmento, la actividad en el mercado del alquiler cae un 33% respecto a 2017.

El informe muestra también que el principal objetivo tanto de comprar o alquilar una vivienda por parte del segmento más joven de la población es para usarla como primera residencia. Así, el 88% de los menores de 35 años señala que la vivienda que ha buscado este último año es para residencia habitual.

Además, el uso como primera residencia se incrementa del 85% de 2017 al presente 88%, frente a un 8% que quiere la vivienda como segunda residencia y un 1% que quiere adquirir una vivienda como inversión.

El perfil del inquilino

La edad media del joven activo en el mercado del alquiler es de 27 años, y en general, las mujeres tienen mucho más protagonismo que los hombres a la hora de alquilar una vivienda (73% frente al 27% de hombres) y son mayoritariamente universitarias.

El motivo principal que le lleva a buscar piso de alquiler es el cambio de residencia por estudios o trabajo (47%), seguido por la voluntad de independizarse (40%). Casi la mitad de quienes forman parte de este grupo pertenecen a la clase social media-alta y un tercio tiene ingresos anuales de entre 10.000 euros y 20.000 euros.

Además, el 61% de los inquilinos está soltero y un 39% en pareja, y un 50% de los jóvenes activos en el mercado inmobiliario en el último año asegura que se decanta por el alquiler porque su situación económica le impide comprar una vivienda.

No obstante, hay jóvenes que se decantan por el alquiler porque les da más libertad y flexibilidad (34%) y porque facilita la movilidad laboral (38%), un 17% prefiere alquilar porque se evita gastos de mantenimiento y un 8% asegura que alquila viviendas que nunca se podría permitir comprar. Incluso un 22% asegura que la compra no entra en sus planes. En el otro extremo, un 4% no puede comprar porque el banco no le concede una hipoteca.

Los planes de compra

Según revela el informe, el 41% de los menores de 35 años que han estado activos en el mercado del alquiler no tiene previsto comprar a medio plazo, aunque no descarta hacerlo más adelante.

Otro 47% querría hacerlo dentro de los próximos 5 años y tan sólo un 12% realmente no tiene previsto comprar una vivienda. Por edades, el 51% de los jóvenes de 25 a 34 años que han estado activos en el mercado del alquiler muestra intención de comprar una vivienda en los próximos 5 años. En cambio, los inquilinos más jóvenes (18 a 24 años) ven esa opción más lejana y un 47% no descarta la opción de compra pero no considera que sea dentro de los próximos 5 años.

En el último año el 12% de los jóvenes entre 18 y 34 años compraron o intentaron comprar una vivienda. De hecho, un 6% de los jóvenes llegaron a cerrar la adquisición de un inmueble, siendo el subgrupo más relevante en compra el de 25 a 34 años (16%) que el del grupo de 18 a 24 años (4%). Las mujeres (65%) tienen mayor protagonismo que los hombres a la hora de adquirir y su edad es algo superior (29 años) a lo que veíamos en el alquiler.

Casi la mitad cree que se aproxima una nueva burbuja

Por último, el porcentaje de compradores menores de 35 años que se hipotecan ha pasado del 78% de 2017 a un 82% en 2018. El precio es, principalmente, el primer filtro que aplican los jóvenes a la hora de buscar una vivienda, y tienen en cuenta el número de habitaciones, que no haya que gastar dinero en arreglos o que disponga de servicios cercanos.

En el extremo opuesto, lo que menos en cuenta tienen los jóvenes en su búsqueda de vivienda es que tenga piscina, que en la zona haya buenos colegios o que tenga trastero.

Casi la mitad (un 47%) de los jóvenes activos en el mercado inmobiliario está de acuerdo con que se aproxima una nueva burbuja inmobiliaria cuando en 2017 ese porcentaje era del 32%.

La segunda cuestión se muestra en afirmaciones como que vivir de alquiler es tirar el dinero (pasa del 33% al 43%), que un piso es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos (del 39% al 47%) o que comprar una vivienda es una buena inversión (del 48% al 58%).